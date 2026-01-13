VaiOnline
Litorale.
14 gennaio 2026 alle 00:31

Affidati i lavori per rifare la rete fognaria 

Comune - insieme a Egas e Abbanoa - accelera sul completamento della rete fognaria - già realizzata - che dal litorale arriva sino al depuratore di Is Arenas. Un’opera attesa da anni, fra disagi e problemi vissuti quotidianamente da chi abita nella zona costiera di Quartu, bloccata nonostante l’opera sia stata di fatto costruita da molto tempo.

L’ultimo atto è l’affidamento dei lavori a una ditta che si è aggiudicata l’appalto. Lo scorso anno la Giunta aveva approvato una delibera che metteva il sigillo al nuovo finanziamento di 150mila euro stanziato dall’amministrazione di via Porcu per far fronte all’aumento dei prezzi. Il progetto c’è già, da 370mila euro in totale, e da alcuni mesi anche una nuova convenzione a tre: fondi recuperati dal Comune con gli incassi della rottamazione, la pace fiscale concessa per consentire ai quartesi in debito di versare quei tributi mai pagati al netto di interessi e more. Al centro dell’accordo ci sono i collaudi relativi alle opere di collegamento finale verso Is Arenas tramite un’ulteriore condotta, già realizzata, che passa lungo il primo tratto di via Fiume e poi dietro via San Benedetto e via S’Arrulloni (lungo lo stagno delle saline) per arrivare a un impianto di sollevamento che rilancia i reflui al depuratore consortile di Is Arenas.

