A fuoco l’auto di un pescatore 

Un’altra notte di fuoco a Cabras. Questa volta a finire nel mirino degli incendiari è l’auto di un addetto alla vigilanza nella peschiera. Si tratta del terzo veicolo distrutto in un rogo in poche settimane, sono in corso le indagini e intanto nella cittadina lagunare si respira un clima di crescente tensione.

La paura

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino, quando in corso Italia i residenti hanno sentito un boato e subito hanno visto le fiamme che avvolgevano la Ford Focus parcheggiata davanti alla casa del proprietario, uno degli addetti al servizio di guardiania nella peschiera. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano. Nonostante il tempestivo intervento, l’auto è andata completamente distrutta. L’area è stata messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato anche gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Al momento sembrerebbe non siano state trovate particolari tracce di inneschi ma è comunque verosimile che qualcuno abbia utilizzato benzina per poi appiccare le fiamme.

Le indagini

In corso Italia sono arrivati subito anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Ieri è stato sentito a lungo il pescatore, proprietario dell’auto; si cerca ogni dettaglio utile per fare piena luce sull’episodio che potrebbe essere legato a questioni relative all’attività lavorativa e riconducibili al mondo della pesca. Al momento però non viene esclusa nessuna ipotesi. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere.

L’incendio di martedì mattina è il terzo in poche settimane che si registra a Cabras. A fine agosto era stato incendiato un suv, mentre il 2 settembre le fiamme avevano distrutto una Peugeot 208. I carabinieri indagano su tutti e tre gli episodi che potrebbero anche non essere collegati fra loro ma che, in ogni caso, la dicono lunga sul clima di tensione e sull’allarme che si vive in queste settimane nella cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA