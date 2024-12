"L’Associazione Vab Sinnai è impegnata, a livello locale, regionale e nazionale, in attività di Protezione Civile, tutela e valorizzazione del territorio e ambiente.

Le nostre attività hanno una decennale esperienza sociale a favore di manifestazioni di diverso genere come previsto dalle attività indicate nel nostro statuto associativo.", sottoline la Vice Presidente Paola Moriconi.

Edizione 2024 di Vabbo Natale

L’evento, nel tempo si è rivelato un appuntamento atteso e utile per la valorizzazione del turismo e della cultura, dell’industria ricettiva e dell’ospitalità, del commercio, dell’enogastronomia e della ristorazione nel territorio.

Nel 2023 si sono, in effetti, sfiorate le 10mila presenze grazie a migliori allestimenti, un presepe vivente, la connessione con le scuole dell'hinterland e, soprattutto, di altre associazioni di volontariato.

Ecco che per l'edizione 2024 ci si è impegnati ancor di più con un programma ricco di incontri, laboratori, giochi e sorprese per grandi e piccini: 5000 m2 di spazi saranno dedicati alle festività per poterle viverle insieme nella magia e solidarietà. Come recita lo slogan dell'evento: "Perché per noi la felicità di un bambino non ha prezzo", evidenziando lo spirito con cui prende vita questa macchina natalizia.

La manifestazione, cominciata lo scorso 7 dicembre continua a illuminare questo dicembre con la presenza di numerose attrazioni che affascinano grandi e piccini: La Casa di Babbo Natale e dei suoi Elfi, il Presepe, i mercatini di Natale realizzati con strutture in legno dall'impatto scenografico e decorate con cura con addobbi e illuminazioni coordinati.

Tra i più importanti appuntamenti, a ingresso libero e gratuito, quello di sabato 14, nel pomeriggio alle ore 17.30, dedicato a uno spettacolo pazzesco: per la prima volta a Sinnai arriva il Musical Magic Cartoon con tutti i personaggi e le musiche Disney. Esperienza unica da vivere in questa atmosfera natalizia. La magia del Natale diventa realtà: imperdibile occasione per tuffarsi nel colorato mondo dei cartoni animati per eccellenza.

Uno spettacolo portato in scena da una compagnia teatrale di circa 20 artisti tra cui cantanti e ballerini. E poi tante mascotte, sia nello spettacolo che nella parata precedente il musical.

“Ciò che ci ripaga sono le espressioni felici e di stupore dei bambini, ma anche degli adulti. Siamo curiosi di vederne tante altre soprattutto durante questo spettacolo. Sarà la forza per affrontare le successive giornate!”, afferma Paola Moriconi.

"I bambini sono il nostro primario obiettivo. Fare la loro felicità è la nostra missione, ecco perché ogni nostro evento è gratuito", continua.

Il lungo calendario prosegue con intense giornate rivolte alla profonda identità dell'isola: i percorsi didattici orientati alle scuole dell’infanzia e primarie con laboratori di formazione e informazione sulle buone pratiche di protezione civile, i momenti di intrattenimento a cura dei gruppi folkloristici, le corali locali e, persino, una mostra degli antichi abiti tradizionali di Sinnai.

"La solidarietà non mancherà grazie anche a una raccolta alimentare (IL miracolino di natale) a favore delle famiglie più bisognose, il supporto di numerose associazioni presenti con i loro stand, che si occupano di pet- terapy, sclerosi multipla, supporto ai bambini del Microcitemico di Cagliari e tante associazione a tutela dei nostri amici pelosetti.

Novità di quest'anno, per la prima volta a Sinnai, una pista di pattinaggio su eco-ghiaccio aperta tutti i giorni e gratis.", sottolinea con Paola Moriconi.

Il Vabbo Natale 2024 si concluderà nel weekend del 22 dicembre.

