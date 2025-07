Leonardo Pavoletti è l’uomo del giorno al ritiro di Ponte di Legno-Temù. Riparte come capitano in quella che potrebbe essere l’ultima stagione in campo con la maglia rossoblù. Colpa di qualche acciacco, «ma io sono pronto a fare la mia parte», dice con il sorriso. Oggi il Cagliari, alle 17, disputerà la prima amichevole del precampionato, affrontando i lombardi dell’Ospitaletto neo promosso in Serie C.

