Cagliari, 15 luglio 2024. «Una storia di Rinascita» è l’evento nato dalla collaborazione fra il Centro Commerciale I Fenicotteri - uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood - e il Gruppo Culturale di Alessandra Sorcinelli.

Sabato 19 luglio, dalle 18:30 alle 20:30, il Centro I Fenicotteri ospiterà la presentazione del libro autobiografico “Vita” dell’autrice Veronica Scano, alla presenza della Dottoressa Alessandra Sorcinelli.

“Vita” è una storia di riscatto, rinascita, tenacia. È un progetto culturale che sposa la missione di Nhood di proporre iniziative a “triplo impatto positivo” per creare luoghi in cui conoscenza, bellezza e momenti di piacevolezza sappiano offrire benessere fisico e sociale a tutti i visitatori e i cittadini. Questo perché, per Nhood, la cultura - quale bene prezioso, inteso come patrimonio per le generazioni future, verso le quali nutriamo un profondo senso di responsabilità - è un bene fondamentale per sviluppare l’intelligenza emotiva. E per Nhood questo è possibile anche attraverso momenti di animazione negli asset in gestione.

“In un momento particolarmente doloroso della mia vita ho avuto la necessità di fermarmi e farmi delle domande di guardarmi con occhi compassionevoli e potermi dire ancora "io conto" di ritornare ad amarmi scoprendo la strada per stare meglio. Questa monografia è basata sul racconto emotivo ed evolutivo del cambiamento come rinascita. Sono fatti realmente accaduti è ciò che ho vissuto nella mia vita. Alcuni episodi nello specifico ho deciso di metterli particolarmente in evidenza. Ho vissuto la scrittura come una catarsi che mi ha liberata dalla schiavitù dell'umiliazione e della dipendenza emotiva e familiare. Come donna. Come lavoratrice. Come madre. Come individuo. Come cittadina. La mia femminilità all'interno di un processo di cambiamento in cui qualunque donna potrà riconoscersi in qualche aspetto o esperienza. Credere fino in fondo in noi stesse” - afferma Veronica Scano, autrice del romanzo.

“Onoratissima di moderare questa presentazione, vi invito il 19 luglio alle ore 18:30 presso il Centro Commerciale I Fenicotteri via San Simone Cagliari,” afferma Alessandra Sorcinelli il Presidente del Gruppo Culturale.

“Progetti come questo danno il giusto risalto all’affermazione della figura femminile nella nostra società. I fatti di cronaca evidenziano sempre più frequentemente una situazione preoccupante nei confronti della Donna. Con progetti come questo ci poniamo due obiettivi: il primo, è promuovere la cultura aperta a tutti i nostri visitatori; il secondo, dare risalto alla figura femminile quale simbolo di rinascita e positività” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

***

Gallerie Sardegna è l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti da Nhood nell’Isola e include: Olbia Mare a Olbia, I Fenicotteri a Cagliari e Porte di Sassari a Sassari. Sin dagli anni Novanta, rappresenta il punto di riferimento per cittadini e turisti in cerca di relax, shopping, intrattenimento, socialità e cultura. Con una superficie complessiva di circa 40 mila mq e circa 170 negozi - inclusi i più amati brand di abbigliamento e accessori, oggetti per la cura della casa e della persona, ristorazione, ipermercati e spazi destinati all’incontro, come i corner per il bookcrossing - i Centri di Gallerie Sardegna vantano nell’Isola il consolidato ruolo di leader nel mercato del retail real estate: le tre shopping destination sono state scelte da numerosi marchi - come Sephora, ZARA con l’intero gruppo Inditex e JD Sports - per aprire format innovativi e inediti. Alla ricca proposta di shopping, Gallerie Sardegna unisce un palinsesto di oltre 150 iniziative e animazioni annue, superando il tradizionale approccio commerciale: tra i servizi offerti ci sono numerose attività volte a sensibilizzare cittadini e visitatori sui principali temi del rispetto delle persone e del pianeta, realizzate con il supporto di enti pubblici (come Comuni e Regione), privati, e oltre 60 associazioni territoriali con cui Gallerie Sardegna mantiene rapporti di collaborazione continuativa. www.centroifenicotteri.it | www.centroolbiamare.it | www.portedisassari.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

© Riproduzione riservata