Una casa in pieno centro a Sassari è esplosa per una fuga di gas. E un cantante lirico, Antonello Lambroni, 63 anni, è stato estratto vivo dalle macerie e ricoverato in ospedale. Una casualità ha evitato che i vigili del fuoco, intervenuti in via don Minzoni, saltassero in aria. Li ha intrattenuti sulle scale un inquilino del palazzo, pochi secondi prima della tremenda deflagrazione.

a pagina 38