Con la seconda edizione del Challenger 175, in programma dal 29 aprile al 5 maggio sui campi di Monte Urpinu, si apre la stagione italiana sulla terra rossa. Tantissimi i big italiani in campo. Biglietti già in vendita con sconto per i tesserati FITP per un evento unico che promette qualità e spettacolo.

Ormai manca davvero poco al via della seconda edizione del “Sardegna Open”, torneo di categoria Challenger 175 che lancia la grande stagione del tennis in Italia, gustoso antipasto degli Internazionali BNL d’Italia.

Dal 29 aprile al 5 maggio l’appuntamento per gli appassionati è sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari, dove si potranno ammirare da vicino i protagonisti del rinascimento tennistico azzurro così come i i top player che, usciti anzitempo dall’Atp 1000 di Madrid, potranno iscriversi per continuare a giocare prima del Foro Italico.

Una rapida scorsa all’elenco degli iscritti al “Sardegna Open” basta per rendersi conto della qualità assoluta dei giocatori che gli appassionati sardi potranno ammirare. Come nella scorsa edizione, che ha visto il francese Ugo Humbert spuntarla su avversari del calibro di Ben Shelton, Laslo Djere e Diego Schwartzman, anche quest’anno l’entry list è da favola. L’ambizioso obiettivo è quello di alzare ulteriormente il tasso tecnico e spettacolare di una competizione che ha già raggiunto l’eccellenza, con un montepremi da 205mila euro e un tabellone a 28 per il singolare e a 16 coppie per il doppio.

“Si apre un’altra stagione di grandi eventi del tennis italiano, in un momento davvero storico per il nostro movimento - ha precisato il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi - e siamo pronti a iniziare, ancora una volta, questo piccolo grande viaggio che da Cagliari ci porterà a Roma. I nostri eventi, sempre più importanti, sono il termometro della nostra crescita, costante da anni, cui si sono aggiunti i risultati del campo straordinari”.

Al momento nell’entry list figurano tutti i top player italiani nel ranking Atp (ad eccezione del n.2 Jannik Sinner), a partire da Lorenzo Musetti (n.24 del ranking mondiale) fino a Luca Nardi (76), passando per Matteo Arnaldi (38), Lorenzo Sonego (57), Flavio Cobolli (63), Luciano Darderi (64).

Se il giocatore con la più alta classifica iscritto a Cagliari è il campione in carica Ugo Humbert, francese oggi numero 15 del mondo, attesissimi sono anche campioni del calibro del croato Borna Coric, dell’ungherese Fabian Marozsan e del tedesco Daniel Altmaier, senza dimenticare gli americani Christopher Eubanks e Alex Michelsen. Per tutti, la presenza effettiva nel torneo dipenderà dai risultati che otterranno nella prima settimana del Masters 1000 di Madrid, visto che da giocatori come i serbi Dusan Lajovic o Miomir Kecmanovic è lecito aspettarsi anche grandi exploit.

Dopo gli Internazionali BNL d’Italia e le Atp finals di Torino, quello cagliaritano, è il torneo più importante che si svolge in Italia e la Sardegna, basti pensare alle sfide tutte fortunate di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, è ormai preparata a ospitare appuntamenti di questo livello.

E poi il torneo del capoluogo sardo si giocherà in un circolo, cosa che piace sempre tanto ai giocatori. Rispetto ai grandi stadi, come Indian Wells e Miami, oppure ai freddi e asettici palasport, gli appuntamenti nei circoli di tennis danno ai big la sensazione di tornare un po' bambini, ai tempi in cui potevano sdraiarsi su una poltroncina, scambiare qualche chiacchiera con i soci del club, aspettando il loro turno di scendere in campo, mantenendo tuttavia tranquillità e privacy. Ecco perché anche una location spettacolare come quella in cui è immerso il Tennis Club Cagliari, nella suggestiva oasi verde del colle di Monte Urpinu, saprà fare la differenza.

La biglietteria è già aperta: è possibile acquistare il tagliando sul sito ticketone.it. Senza dimenticare che, per i possessori di Tessera FITP, è previsto uno sconto del 20% sui biglietti e del 10% sugli abbonamenti.

© Riproduzione riservata