Torna a rotolare il pallone del torneo intitolato alla memoria di Manlio Selis, sportivo conosciutissimo non solo in Gallura, calciatore prima, allenatore dopo, e vicino a tantissimi personaggi del calcio ad alti livelli.

Nato nel 1997 come piccolo torneo di calcio giovanile, oggi ospita più di 40 squadre, 17 professionistiche e 23 dilettantistiche, sotto il patrocinio della Regione Sardegna, Institutional sponsor della manifestazione, e l’egida di Coni,Figc e Fifa. Il Main Sponsor è la prestigiosa azienda francese Le Coq Sportif, marchio storico dell’abbigliamento sportivo conosciuto in tutto il mondo che, ormai da anni, si è legato alla rassegna Calcistica.



La storia e le vittorie nelle edizioni precedenti



La prima edizione la vince il Luras, la seconda il Palau, a seguire il Tempio, il Calangianus e poi ancora il Luras per due anni consecutivi, fino alla settima edizione portata a casa dal Latte Dolce di Sassari.

Nel 2004 il Torneo Manlio Selis attira l’attenzione di una grande squadra europea, l’Ajax, che con una giocata spettacolare conquista il pubblico e si aggiudica l’ottava edizione.

Dal 2005 al 2007 la competizione è vinta dal Genoa, la cui presenza rafforza l’importanza della manifestazione e richiama altre squadre professionistiche della penisola.

Nel 2008 iniziano le conferenze stampa a arrivano i grandi premiati del mondo dello sport, il Trofeo va ai giovani della Roma, passa al Torino nel 2009, per poi tornare alla Roma nell’edizione numero 14.

Nel 2011 e nel 2012 il Tornei Selis si tinge di nerazzurro, l’Inter vince le due edizioni prima di cedere lo scettro ai granata del Torino, che si portano a casa le vittorie del 2013, 2014, 2015.

Nel 2016 ad aggiudicarsi il Trofeo in ceramica firmato Cerasarda è l’Atalanta, che ripeterà la vittoria nel 2019, confermando la bontà di un settore giovanile tra i più prolifici d’Italia. L’edizione numero 20 del 2017 porta la firma della Fiorentina, nel 2018 arriva il successo di una società estera: i Blancos del Real Madrid, che incantano tutti con il loro gioco rapido e di grande tecnica. Nonostante le formazioni arrivino ormai da tutto il mondo (anche dal Giappone e dall’Australia) nella storia del Selis sono solo 2, al momento, le squadre non italiane ad aver alzato il trofeo. Nel 2020 la pandemia interrompe le manifestazioni sportive e il Selis riparte nel 2021 con un’edizione speciale: la Christmas edition, svoltasi a dicembre tra i campi di Tempio, Olbia, Luras e Calangianus. La vittoria per la prima volta è della Juventus.

L’edizione delle nozze d’argento, la venticinquesima del Torneo, rivede protagonisti i nerazzurri: è l’Inter a firmare l’Albo d’oro.



“Selis Social Goal for Peace”

Dall’incontro tra Enea Selis, patron e figlio di Manlio, e l’associazione Social Goal, che organizza campionati sportivi in tutta Europa e in Asia, nasce nel 2022 un torneo parallelo: il “Selis Social Goal for Peace”.

Un mini torneo dedicato ai Pulcini, che non vede sconfitte ma solo una grande, incredibile, vittoria, quella di abbattere barriere, pregiudizi e distanze e di unire realtà diverse e lontane sotto un’unica passione: la passione per lo sport.

La prima edizione del Selis for peace si è svolta nel 2022 e ha riscontrato un grande successo sulla stampa nazionale ed estera e su diversi canali televisivi nazionali e non solo.

Nell’edizione del 2023 oltre alla delegazione di atleti israeliani e palestinesi sarà presente una delegazione di atleti ucraini, sfollati dalla guerra e rifugiatisi in Lussemburgo. Il calcio è la lingua universale del Selis Social Goal.

L’edizione numero 26: squadre, date e stadi

Sono 40 le squadre che si incontreranno al 26° World Tournament “Manlio Selis” – Le Coq Sportif Cup, in programma dal 28 Aprile al 1 Maggio 2023.

Divise in 10 gironi da 4 squadre ciascuno, si affronteranno negli stadi dei sette comuni che, con la Regione Autonoma della Sardegna, patrocinano l’evento: Olbia, Arzachena, Tempio Pausania, Buddusò, Monti, Calangianus e Budoni.

Tra le squadre partecipanti alla 26esima 17 le professionistiche, tra italiane ed estere: F.C. Juventus (Italia) - B.C. Atalanta (Italia) - C.F.C. Genoa (Italia)- A.C. Milan (Italia) - F.C. Torino (Italia) - Cagliari Calcio (Italia)- A.S. Roma (Italia) – F.C. Internazionale Milano (Italia)– A.C. Pisa (Italia) - Olbia Calcio 1905 (Italia) – Sef Torres - (Italia), F.C. Crystal Palace (Inghilterra) - F.C. Malmoe (Svezia) - F.C. Paris Saint Germain (Francia) - P.F.C Ludogorets, F.K.C. C.S.K.A. 1948 Sofia (Bulgaria) – F.C. Espanyol de Barcelona (Spagna).



Saranno 23 le formazioni dilettantistiche: G.S.D. Tor Tre Teste Roma - Accademia Roma - Vigor Perconti Roma - Grifone Calcio Roma - URBETEVERE Roma – A.S. Romulea ( Lazio ) - Blue Devils Napoli – F6 Academy Salerno (Campania) Vado Ligure (Liguria) - Lascaris Torino - Chisola Calcio Torino (Piemonte) - Tau Calcio Altopascio (Toscana) - Varesina Calcio (Lombardia) – Levante Azzurro Bari (Puglia) – Arzachena Academy - A.S.D. Pirri - Cosmo Sassari – Selargius - FP14 Quartu Sant’Elena – Sassari Calcio Latte Dolce – G.S. San Paolo Sassari - Pol. Porto Rotondo (Sardegna).



La finalissima si svolgerà il 1 Maggio, alle ore 16.00, allo Stadio “Nino Manconi” di Tempio Pausania, in cui verrà assegnato l’ambito Trofeo firmato Cerasarda, un pezzo unico di grande valore realizzato dall’azienda sarda leader mondiale nel settore della ceramica.



Non solo calcio



Il Torneo Selis ha grande appeal e suscita l’interesse di sempre più numerose formazioni italiane ed estere, che partecipano con il giusto spirto agonistico unito alla voglia di condividere la grande passione per il calcio. Racconta di uno sport corretto, che unisce, integra e parla tutte le lingue, all’interno di una cornice da sogno, quale è la Sardegna. Territorio, ospitalità e offerta ricettiva sono sempre più coinvolti e parte integrante di una manifestazione incredibile, il cui successo è in continua crescita.

