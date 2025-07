Cagliari, riecco Mina. E arriva Folorunsho 

C’è un patto d’acciaio tra Yerry Mina e Fabio Pisacane. L’abbraccio tra il difensore colombiano e l’allenatore del Cagliari (foto Valerio Spano) sull'erba del comunale di Temù è stato un segnale forte per tutto l’ambiente. Dal ritiro in Val Camonica (quartier generale a Ponte di Legno), presente il patron Tommaso Giulini, arrivano buone notizie sul fronte del mercato. Per il centrocampista Folorunsho si è ormai ai dettagli: prestito dal Napoli con diritto di riscatto a 8 milioni. Da oggi, su Videolina e Radiolina, finestra in diretta dalle 19.30 dal ritiro.

alle pagine 44, 45