I sudditi di sua maestà britannica stentano a crederci. Sono convinti che quella foto pubblicata da quotidiani e tabloid, diventata virale sul web, sia un fotomontaggio, una diavoleria dell’intelligenza artificiale, che crea e fa apparire reale l’inesistente, vero l’inverosimile. La loro principessa Kate, dolcissima e eterea, moglie dell’erede al trono William, sarebbe stata bersaglio delle attenzioni tutt’altro che cavalleresche di Emmanuel Macron. Lo scatto fotografico malandrino lo ha sorpreso mentre, con sorriso apparentemente complice, strizza l’occhietto ammiccante alla principessa seduta al suo fianco durante un banchetto di Stato a Windsor. Scandalo a corte, ma nessun commento. Soltanto qualche sorriso di compatimento per il borghesuccio francese diventato capo di Stato. Tutto in stile british. Nessuna reazione scomposta, nessuno ha parlato né scritto di catcalling, parola mutuata dal teatro inglese e assunta nel vocabolario woke per stigmatizzare il comportamento di chi rivolge un apprezzamento verbale o gestuale a una donna. Una galanteria, talvolta goffa, ma sempre innocua, che gli ipersensibili seguaci del politicamente corretto ritengono reato di molestia sessuale. Chi lo compie è messo all’indice e espunto dal consesso sociale. A meno che, come nel caso dell’occhio di triglia di Macron a Kate, non prevalga sul moralismo ipocrita la ragion di Stato.

