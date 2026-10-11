Senorbì si prepara a ospitare ancora una volta le premiazioni del concorso letterario CartaBianca, rinnovando la collaborazione tra il Comune e l’associazione culturale CartaBianca. Un sodalizio che punta a promuovere la cultura della scrittura e, in particolare, a coinvolgere le nuove generazioni, offrendo agli aspiranti scrittori sardi uno spazio per esprimere talento, creatività e sensibilità. È stato pubblicato il bando ufficiale della XVII edizione di CartaBianca, 2026-2027, realizzata in collaborazione con il Comune di Senorbì e il Comune di Soddì. Il concorso è aperto ad autori italiani e stranieri residenti in Sardegna e prevede tre sezioni: racconti brevi, aforismi e poesia. Una particolare attenzione è riservata agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta la Sardegna, ai quali è dedicata una speciale sezione del concorso. I ragazzi potranno partecipare attraverso la scuola, con la supervisione degli insegnanti, oppure autonomamente, purché in possesso dell'autorizzazione dei genitori. La partecipazione è completamente gratuita e il tema degli elaborati è libero. Per i racconti il limite è fissato a 3 mila 400 caratteri, spazi inclusi, corrispondenti a due cartelle editoriali e comunque a non più di 58 righe. Gli aforismi non potranno superare i 300 caratteri, mentre le poesie dovranno essere contenute entro 20 versi, con un massimo di 53 battute per verso.

Ogni autore potrà concorrere in una sola sezione. Le opere possono essere edite o inedite, purché l'autore ne detenga i diritti e non siano già state inserite nelle antologie delle precedenti edizioni di CartaBianca. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 10 aprile 2027 all'indirizzo di posta elettronica concorsoletterariocartabianca@gmail.com, seguendo le modalità indicate nel bando. A valutare i lavori sarà una giuria composta dalla giornalista e vicepresidente di CartaBianca Alessandra Addari, dalle poetesse Lalla De Angelis e Mirella De Cortes, dallo scrittore e direttore editoriale de La Zattera Paolo Montaldo e dal docente e scrittore Augusto Montisci. Direttore artistico della manifestazione è Fabrizio Manca Nicoletti. Come nelle precedenti edizioni, i migliori lavori confluiranno in una serie di volumi antologici, che saranno presentati in occasione delle cerimonie finali.

E proprio Senorbì tornerà a essere uno dei luoghi centrali della manifestazione. Le premiazioni sono previste tra maggio e giugno 2027: a Senorbì saranno premiati gli autori delle province di Cagliari, Sud Sardegna e Carbonia-Iglesias, mentre a Soddì si terrà la cerimonia dedicata alle province di Oristano, Nuoro, Sassari e Olbia-Tempio. Vincitori e finalisti delle diverse sezioni saranno proclamati tra i partecipanti presenti alle cerimonie, con la possibilità di prendere parte a entrambe. Il rinnovo della collaborazione con il Comune di Senorbì conferma dunque il ruolo che il paese della Trexenta ha assunto nel percorso di CartaBianca. «Un appuntamento», spiega l'assessora comunale alla Cultura, Sonia Mascia, «che si propone di avvicinare alla scrittura nuovi autori e, in modo particolare, ragazze e ragazzi, dando loro l'opportunità di vedere pubblicate le proprie opere e di confrontarsi con scrittori, poeti e operatori del mondo culturale».

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