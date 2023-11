“TERRA. Omaggio agli erranti” è un festival di cinque eventi organizzati dal 23 al 27 novembre dall’associazione Musica d’Oggi con il supporto del Comune di Cagliari.

Il festival rappresenta la XIX edizione di “Omaggio a …” presentato per la prima volta in terra sarda e ha l’obiettivo di focalizzare in forma multimediale il tema dello spostamento, del vagabondaggio e dell’errare attraverso la valorizzazione di luoghi pubblici del quartiere di Is Mirrionis.

L’associazione Musica d’Oggi dal 1998 si occupa dell’organizzazione di festival e rassegne e con questa XIX edizione di “Omaggio a ...” si veste di un’accentuata multidisciplinarietà, proponendo il progetto “TERRA. Omaggio agli Erranti”. Dedica così una testimonianza a specifiche tipologie di gruppi umani e culture, a loro modo evocative di sensibilità e valori diversificati. Lo scopo è quello di aumentare la conoscenza delle sovrapposizioni e correlazioni culturali e di civiltà. L’arte, la letteratura, la musica, la danza e tutte le arti dedicano da sempre spazio agli erranti, alla loro dimensione interiore e al fascino che suscitano. La tematica dell’errare conduce alla domanda affascinante ed evocativo in ogni Arte: chi è l’errante? È colui che si sposta in una direzione e in un'altra, senza un palese punto di riferimento. L’uomo è da sempre errante e osserva nel mondo circostante, finanche nel cosmo, echi di questa sua condizione. Gli animali possono errare, così come nell’infinito vagano stelle e pianeti. Errante è colui che non ha fissa dimora, il nomade che cammina senza posa.

Oltre alla tematica di approfondimento culturale, lo scopo dell’iniziativa è la valorizzazione di un’area sub-centrale e poco frequentata da iniziative culturali, quale il quartiere di Is Mirrionis. Quasi una Terra Incognita oltre i confini della città storica, sino agli anni ’50 vasto spazio punteggiato da vigne, arbusti e alcuni edifici di natura militare, Is Mirrionis ha vissuto esistenze non sempre armoniche. Perduto il primigenio aspetto di campagna rada, depuratosi dell’immagine successiva di periferia delinquenziale, il quartiere è in fertile mutamento. Dei nuclei originari di insediamento conserva vitalità e spirito comunitario, mostrando creatività, cultura e propensione al futuro. Su queste energie l’intera Cagliari può fare affidamento, per proiettarsi all’esterno con una propria dimensione non conforme a modelli mainstream e costituita di un’eccezionale pluralità di microcosmi sociali che convivono tra loro senza più barriere e pregiudizi.

L’Associazione Musica d’Oggi ha così articolato la manifestazione “TERRA, omaggio agli erranti”.

L’inaugurazione sarà giovedì 23 novembre 2023 alle ore 21 presso il Castello di San Michele, con il gruppo Guney Africa e il suo spettacolo dal titolo RITMI, DANZE E NOMADI D'AFRICA. I Guney eseguono ritmi e danze dell'Africa dell'Ovest con l’obiettivo dichiarato di trasmettere la conoscenza e la tradizione di riti, vita e costumi del continente nero.

Venerdì 24 novembre 2023 alle ore 17 presso la Biblioteca Lussu, Villa Clara, sala Lilliu, all’interno del Parco Monte Claro (ingresso in auto da via Romagna, cittadella della Salute) si potrà assistere alla presentazione del libro TRÀMUDA, L’ULTIMA TRANSUMANZA. Microstoria di una tradizione perduta di Antonangelo Liori (edizioni Abbà). L’evento vedrà la partecipazione di: Giovanni Manca editore, Antonangelo Liori autore del testo, Francesco Pintore autore delle fotografie, Massimo Locci allevatore.

A seguire, sabato 25 novembre 2023, alle ore 11 presso il Polo Bibliotecario, Sala Eleonora d’Arborea, via Falzarego 35 si terrà un evento dedicato in particolar modo agli studenti. La prof.ssa Maria Spanedda terrà la conferenza IL MIO CUORE VOLEVA SENTIRE. Il mito di Odisseo da eroe positivo a scaltro furfante. L'incontro sarà aperto dall'intervento del regista sardo Marco Antonio Pani che farà una breve introduzione sul suo ultimo film, "Nemos - andando per mare", le cui riprese si sono appena concluse. Una sorta di Odissea tutta sarda, un racconto epico che il regista rielabora attingendo alla millenaria cultura mediterranea.

Domenica 26 novembre 2023 alle ore 19, sempre presso la Sala Eleonora d’Arborea, in via Falzarego 35, sarà la volta di un incontro col cinema, curato della FEDIC Cagliari. Il regista Luca Contieri, presente per l’evento, introdurrà e farà vedere il suo docufilm LE ENERGIE INVISIBILI. Da Milano a Roma in cammino (Mescalito Film). Luca Contieri ha iniziato la sua carriera nel 2010 ricoprendo diversi ruoli, dalla ripresa, al montaggio, alla regia, imparando le tecniche e il sistema delle produzioni pubblicitarie e cinematografiche. “Le energie invisibili – Da Milano a Roma in cammino” è il suo primo documentario. Ha trovato nel cammino la possibilità di iniziare ad esplorare tramite filmati il vasto campo della spiritualità. “Le energie invisibili” ci parla del percorso, rigorosamente a piedi, da Milano a Roma.

Il festival si chiude lunedì 27 novembre ore 19 col concerto di allievi di alcune classi di pianoforte del Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari. Presso la Biblioteca Comunale di via Montevecchio, l’evento avrà il titolo MUSICHE D’EUROPA DA EST A OVEST e verranno eseguite musiche di Fryderyk Chopin, Isaac Albeniz, Vasilij Sergeevič Kalinikov, Milij Alekseevič Balakirew, Franz Liszt e Mario Castelnuovo-Tedesco dai giovani pianisti Sara Murgia, Matteo Cossu, Valentino Serafini, Fabio Ucchesu.

Tutti gli eventi sono a INGRESSO LIBERO. Per informazioni scrivere a: ass.musicadoggi@tiscali.it. Per ulteriori notizie e per il programma dettagliato sono disponibili le pagine di Musica d’Oggi in https://www.facebook.com/musicadoggi.

L’associazione “Musica d’Oggi”, nata nel 1998, ha lo scopo esclusivo e non lucrativo di promuovere lo studio e la divulgazione della musica attraverso ogni forma di manifestazione culturale. Dal 1998 al 2015 l’associazione ha presentato “Omaggio a…”: festival di musica classica contemporanea, giunto alla diciottesima edizione, col proposito di dedicare ogni anno ad un importante tema musicale attraverso concerti, mostre o tavole rotonde. Il festival ha coinvolto circa 400 personalità affermate e giovani promesse, comprendendo esecutori, musicologi, compositori o critici provenienti da Argentina, Belgio, Brasile, Corea, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Svizzera e USA. L’associazione si occupa anche dell’organizzazione di singoli eventi a carattere estemporaneo. L’associazione si occupa infine della promozione dell’attività musicale dei propri soci. “Musica d’Oggi” mantiene collaborazioni attive con Istituzioni, Fondazioni e altri organismi operanti nell’ambito della cultura musicale e dello spettacolo dal vivo.

