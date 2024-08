Sabato 17 Agosto, a Tertenia, si svolgerà la XIXª edizione della rassegna folkloristica “Su Biginau Antigu”: la ricostruzione di un vicinato antico dove profumi intensi, sapori, canti, balli, abiti e mestieri antichi animeranno le vie e le corti del centro storico.

Un’immersione nella tradizione strutturata in 28 tappe in cui sarà possibile bere, mangiare, osservare antiche esposizioni, dimostrazioni e partecipare agli spettacoli itineranti dei gruppi che animeranno tutto il percorso come il gruppo folk Santa Sofia, la maschera terteniese dei “Maimones e is ingestusu”, le Launeddas, il Tenore Murales di Orgosolo, e con la compagnia teatrale dei Barbariciridicoli



Ti aspettiamo dalle ore 19:00 per un viaggio esperienziale in un mondo passato.

