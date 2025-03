Innoversity Sport Business Mastery: una seconda edizione ricca di eccellenze e opportunità.

Al via le iscrizioni per la seconda edizione del master sullo sport business firmato Innoversity. La Business School di Cagliari è pronta ad accogliere appassionati, studenti, ex atleti e lavoratori del mondo dello sport che desiderino formarsi ed avviare una carriera di successo nel mondo del management, della comunicazione e degli eventi sportivi.

Sport Business Mastery, in partenza ad aprile, offrirà ai partecipanti l’occasione di acquisire tutte le competenze necessarie per lavorare nel settore, connettendo gli studenti con esperti ed aziende leader dell'industria sportiva trasformando le competenze in concrete opportunità lavorative e di crescita.

I partecipanti che desiderano avviare o consolidare la carriera nel mondo dello sport business avranno l'opportunità di formarsi e confrontarsi con professionisti di calibro internazionale, tra cui: Dalia Kaddari, atleta olimpica, Jalinka Naima Michaux, Communications Senior Manager di FIBA, Alessandro Privitera, Marketing & Sales Director di Porsche, Stefano Ferrè, Operations & Media Manager di Math&Sport, Luigi Nasta, docente della Luiss Business School, Nicola Trivilino, fondatore di DrivingItalia, Giulio Pes, ACI Sport e Rally Italia Sardegna, Matteo Stagno, Segretario Generale Sportivo del Cagliari Calcio, Angelo Giannuzzi, Operations Manager del Forte Village.

Il master si avvale del supporto di aziende e istituzioni di primo livello, tra cui Cagliari Calcio, Decathlon, Randstad, Forte Village, EYE Sport, Athlon, Next Sport Club, ACI Sport, Math&Sport, Manager Sportivi Associati (MSA) e Fondazione Sport City. Un ecosistema che offre ai partecipanti occasioni di networking e contatti diretti con il mondo dello sport business.

La seconda edizione si svolgerà presso il Next Sport Club, il primo centro sportivo in Sardegna con una visione internazionale. “Una location innovativa e stimolante, perfettamente in linea con la nostra idea di formazione: dinamica, immersiva e basata sull’esperienza pratica,” spiega Roberto Pintor, Direttore e Co-founder di Innoversity.

Borse di studio Erasmus+ per un'esperienza internazionale Innoversity offre due borse di studio Erasmus+ per un’esperienza formativa in Romania, grazie al progetto "Pick and Roll", che utilizza lo sport come strumento di inclusione sociale.

Iscrizioni aperte. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Master in Sport Business. Tutti i dettagli sono disponibili su: https://innoversityformazione.com/sport-business-mastery/.

