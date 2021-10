L’automobile è il mezzo migliore per spostarsi in Sardegna. Una scelta da preferire anche a causa della conformazione del territorio che presenta luoghi non sempre facili da raggiungere. L’auto consente di arrivare con semplicità presso i diversi centri abitati di piccole dimensioni di cui è costellata l’isola, ma anche le spiagge dall’acqua cristallina e i percorsi immersi nella natura selvaggia. La Sardegna, anche per chi ci vive e ci è nato, rimane un tesoro da scoprire, capace di riservare grandi sorprese.

Le quattroruote sono la vettura ideale anche per quanti si trovano a doversi recare da una località all’altra nella quotidianità. Pur non essendo dotata di autostrade, la Sardegna presenta strade a scorrimento veloce e strade statali che collegano abbastanza velocemente le grandi città come Cagliari e i piccoli paesi presenti su tutto il territorio. Questo nonostante i diversi lavori in corso che è frequente incontrare, ad esempio sulla SS 131, l’arteria più importante dell’isola.

Capita frequentemente, a chi viaggia in macchina sul territorio sardo, di non incontrare un centro abitato per diversi chilometri e in caso di imprevisto avere assistenza può rivelarsi tutt’altro che semplice. Motivo per cui si rivela importante non solo dotare il proprio mezzo di una buona assicurazione, ma soprattutto della garanzia di soccorso stradale, capace di intervenire con efficienza qualora fosse necessario. Un’opzione che permette di effettuare viaggi sia lunghi sia brevi in totale serenità e sicurezza.

Assistenza stradale: quando interviene

L’assistenza stradale è un servizio che entra in azione quando l’automobilista si trova in situazioni di avaria o incidente. L’auto viene recuperata e portata presso il deposito più vicino, dove viene riparata o custodita. L’intervento di un carro attrezzi, quindi, risulta davvero indispensabile, ma a cose normali le spese da sostenere, sono piuttosto importanti. Nello specifico, si va da un minimo di 96 euro circa a un importo che può superare i 156 euro, a seconda dell’operazione di recupero che deve essere effettuata.

L’assistenza stradale può comprendere, a fronte di un investimento minimo, non solo l’intervento del carro attrezzi in caso di necessità, ma anche tutta una serie di clausole che intervengono in molteplici situazioni. È, infatti, un tipo di garanzia assicurativa accessoria, ovvero una procedura che agisce non quando c’è un danno a terzi, ma qualora fosse la propria vettura ad averne bisogno. Ecco perché il soccorso stradale è una tutela così interessante.

Andando più nel dettaglio, le situazioni in cui può entrare in gioco sono:

Incidente;

Guasto;

Furto;

Incendio;

Rapina.

Sono incluse, generalmente, anche le situazioni di foratura delle gomme, oggi non ancora facili da gestire. Non tutti, sia uomini sia donne, sono capaci di cambiare uno pneumatico o di utilizzare il kit di riparazione, che può spesso rivelarsi insufficiente. Stessa cosa vale per il montaggio delle gomme da neve o delle catene. Nei periodi più freddi dell’anno nelle zone interne dell’isola capita frequentemente di aver bisogno di pneumatici più indicati in caso di neve o ghiaccio. Essere a norma può non bastare e l’intervento dell’assistenza stradale può rivelarsi utile e necessario.

Altri possibili inconvenienti sono l’esaurimento del carburante, la perdita delle chiavi della vettura, e via dicendo. L’assistenza stradale è, quindi, davvero preziosa per tanti tipi di imprevisti, non solo quelli più “estremi”.

Tipologie di assistenza stradale

Ogni formula di assistenza stradale funziona in modo diverso, a seconda della compagnia che la stipula, un po’ come avviene per tutte le polizze assicurative. Generalmente ci sono due tipi di pacchetti disponibili: base e premium.

Il pacchetto base include sempre l’invio del mezzo di soccorso e il trasporto della vettura presso il luogo più indicato, diverso a seconda della situazione. Può essere, infatti, la propria abitazione o qualsiasi altro posto la persona desideri, oppure un’officina presso cui eseguire gli interventi necessari. Il recupero della vettura può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

Recupero semplice. Si tratta di una procedura che viene impiegata quando il mezzo si trova ribaltato oppure è uscito dalla corsia di marcia;

Traino con barra o caricato;

Traino sollevato, attraverso funi e cavi.

Per quanto riguarda il pacchetto premium, oltre al recupero della vettura, può contenere al suo interno:

Invio dei pezzi di ricambio presso l’officina, di modo da rendere l’automobile in grado di ripartire;

Invio di un meccanico sul posto;

Auto sostitutiva;

Invio di un taxi per raggiungere l’aeroporto o la stazione autobus/treno più vicina;

Messa a disposizione di un autista qualora l’automobilista non fosse nelle condizioni di guidare;

Pernottamento in hotel oppure, in alternativa, misure che permettono di tornare a casa o proseguire lo spostamento;

Se necessario, invio di un’ambulanza.

Queste sono solo alcune delle coperture che possono essere incluse nella garanzia di soccorso stradale. A queste, in alcuni casi, si trova aggiunto un servizio interessante che può rivelarsi molto utile per chi si trova lontano dalla propria abitazione: il consulto medico telefonico. In Sardegna, infatti, è tutt’altro che semplice sapersi districare tra le strutture sanitarie, specialmente quando ci si trova lontano dalle grandi città come Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia. Avere a disposizione un numero telefonico cui rivolgersi in caso di infortunio o malessere, capace di dare informazioni concrete rispetto all’accesso alle cure sanitarie, anche più specialistiche, può fare davvero molto comodo.

Alcune note sulla garanzia di assistenza stradale

La garanzia di assistenza stradale, così come è solitamente stipulata, è valida non solo sul territorio sardo ma anche nelle altre regioni italiane e persino in Europa. Può rivelarsi, quindi estremamente utile per coloro che si trovano a spostarsi con la propria vettura fuori dai confini dell’Isola, per lavoro o per piacere. Facendo sentire la persona serena e tutelata in caso di imprevisti.

Non solo. Come abbiamo accennato i costi del solo carro attrezzi non sono, anche nel caso più semplice, poco onerosi e le tariffe sono solitamente superiori nel caso la richiesta avvenga in un giorno festivo o in un orario notturno. L’assistenza stradale si rivela una soluzione che permette di risparmiare non poco e di non dover sostenere spese impreviste. Una vera garanzia per chi viaggia in auto, in Sardegna ma anche nel resto d’Italia e in Europa

