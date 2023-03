Può essere una casa appena acquistata, ereditata, o in cui viviamo da tantissimi anni oppure ancora una casa nuova totalmente da costruire: in ognuno di questi casi sono tantissimi gli aspetti che dobbiamo conoscere e sapere prima di iniziare a ristrutturare o costruire un’abitazione.

Ma quali sono le sette cose da sapere prima che mattoni, calce e cemento diventino protagonisti degli spazi di nostra proprietà? Per rispondere a questa domanda ci siamo fatti aiutare dai professionisti di QuattroEmme Costruzioni, azienda edile del sud Sardegna aperta nel 2011 che si occupa di ogni aspetto relativo ai lavori edili, secondo la filosofia di “casa senza pensieri”.

1) Occhio alla burocrazia! “Direzione lavori, certificazioni di agibilità, pratica Suape, aggiornamento registri catastali, trasmissione della certificazione di agibilità - spiega Marco Mura, fondatore di QuattroEmme Costruzioni -. Sembrano passaggi scontati ma non lo sono per niente. Le pratiche necessarie alla costruzione o alla ristrutturazione di una casa sono tantissime e spesso noiose e complesse. La nostra azienda le gestisce per conto del cliente affiancati da professionisti. Il primo step così risulta già superato”.

2) Calcoli e computi metrici. A seguito di un sopralluogo dove vengono analizzati tutti gli aspetti e le criticità dell’immobile viene redatto un computo metrico, che consiste nell’elenco completo delle lavorazioni con ogni voce spiegata nel dettaglio. Un successivo incontro diretto con il cliente ci permette di confrontarci dando la massima chiarezza sui lavori da eseguire.

3) Consulenza per accesso al credito. “Molto spesso il cliente disperde le sue energie alla ricerca infinita del miglior finanziamento. Noi lo affianchiamo in primis nella scelta del miglior tasso e tipologia di finanziamento e in tutto l’iter burocratico fino all’ottenimento della liquidità.”

4) Progettazione e Interior Design. “Per noi questa parte è la più importante - spiega Marco Mura -. Una volta eseguiti i computi metrici si passa al disegno vero e proprio della casa che verrà. Attraverso lo studio approfondito del progetto, accompagniamo i clienti nella scelta dei materiali, delle finiture, dell'arredamento e dei complementi d'arredo, affinché stile, design e funzionalità si rispecchino perfettamente con gusti, personalità e carattere dei clienti stessi. Non si tratta di una bozza approssimativa, ma di immaginare ogni dettaglio dell’abitazione mostrando al cliente tutto in anticipo: la forma degli spazi, le luci, i mobili, i materiali edili da utilizzare. Prima di passare all’opera chi si rivolge a noi sa già come sarà la propria casa”.

5) Sicurezza. “Ogni cantiere necessita del rispetto di specifiche norme volte a garantire la tutela dei lavoratori e di tutte le parti coinvolte - spiegano i responsabili dei cantieri di QuattroEmme Costruzioni -. Si tratta di adempimenti che bisogna svolgere molto scrupolosamente per garantire un lavoro sicuro non solo agli operatori coinvolti, ma anche al cliente. Nei nostri cantieri questo è un tassello fondamentale”.

6) Recupero fiscale. “Prima di iniziare è importante avere certezza del budget a disposizione e contezza del costo finale dei lavori - sottolinea Marco Mura -. Noi per esempio non solo forniamo al cliente un preventivo reale e definitivo dei lavori, ma lo aiutiamo anche a capire quanto è possibile risparmiare con i bonus attualmente attivi. Questo nostro servizio permette al cliente di risparmiare molto tempo e di essere certo delle risorse a disposizione, seguendo direttamente le pratiche relative.

7) esecuzione dei lavori. Veniamo ora all’esecuzione materiale dei lavori. “La nostra azienda si occupa di tutte le opere edili - precisano i responsabili di QuattroEmme -. Questo permette a coloro che usufruiranno dell’immobile di avere garantiti gli stessi standard di qualità, dalla progettazione degli spazi alla realizzazione finale, inclusi impianti idrici, elettrici, condizionamento e domotica. Non meno importante il fatto che tutto viene concordato con la stessa persona, eliminando la necessità da parte del cliente di relazionarsi con decine di figure diverse”.

