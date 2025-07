Luigi Contena girava armato. È quanto trapela dalle indagini sull’omicidio del 32enne di Orune, freddato a fucilate nell’ovile del suocero. Gli inquirenti non escludono la pista del regolamento di conti. Sullo sfondo c’è l’omicidio di Luca Goddi, avvenuto due anni fa in paese. Per quel fatto di sangue è in carcere da alcuni mesi Pietro Contena, il padre della vittima.

a pagina 5