Aperte fino al 27 ottobre le iscrizioni alla Scuola di Teatro dei Talenti Stravaganti. Con oltre 130 allievi suddivisi in 10 diverse classi, siamo la scuola di teatro leader a Cagliari. La nostra offerta formativa include Musical, Prosa, Dialettale, Emozionale e Teatro Giovani. Offriamo esperienze teatrali divertenti e formative, permettendo a tutti di esprimere la propria creatività e migliorare le proprie abilità di recitazione.

Perché iscriversi ai nostri corsi? I benefici del teatro sono numerosi: migliora la fiducia in sé stessi, sviluppa la capacità di parlare in pubblico, stimola la creatività e promuove l'empatia e il lavoro di squadra. Sia che tu voglia intraprendere una carriera teatrale o semplicemente divertirti e fare nuove amicizie, Talenti Stravaganti è il posto giusto per te!

Scena Prima: Un corso di recitazione altamente formativo e divertente, che migliora l'autostima, il public speaking e le proprie soft skills. Tenuto dagli attori professionisti Fabrizio Congia e Roberta Gaviano, entrambi attori professionisti che da anni lavorano nel campo della formazione attoriale.

123 Scena: teatro per bambini e ragazzi, tenuto anch'esso da Fabrizio Congia e Roberta Gaviano, sviluppa concentrazione, empatia e coltiva il lavoro di squadra in un ambiente ludico e formativo.

Commedia Sarda: Valorizziamo l'arte e la cultura dei nostri dialetti e della comicità tipica della nostra isola, modernizzandola e rendendola accessibile a tutti. Ogni anno realizziamo spettacoli fenomenali rinomati per la loro comicità, spesso apprezzati e portati in tournée quasi come show professionali. Alla guida del corso abbiamo Matteo Siddi, noto come il famoso "Gesù di Cagliari", artista, cantante e comico di livello nazionale, affiancato dall'attore Fabrizio Congia, reduce da una tournèe a New York.

Laboratorio di Teatro Corporeo e Performativo: Scopri l'arte di rendere visibile l'invisibile attraverso il movimento, la biomeccanica e la voce. Un percorso esplorativo in cui il corpo diventa lo strumento principale di espressione.



Prenota la tua prova gratuita su Whatsapp al 3334302027



Visita le nostre pagine social (Facebook e Instagram) o contattaci tramite e-mail per maggiori informazioni e per iscriverti ai nostri corsi.

Contatti: https://www.facebook.com/tstravaganti/ – https://www.instagram.com/tstravaganti/

E- mail talentistravaganti@gmail.com Tel. 333 430 2027

