In quella che sarà la città del futuro, il trasporto pubblico ha un ruolo ben preciso: quello di promotore della sostenibilità e dell’efficienza urbana. Nel 2022 ben 29 città italiane su 95 hanno superato i limiti giornalieri di PM10. Il problema dello sforamento dei limiti di emissioni è dovuto anche al fatto che, in Italia, il 35% degli autobus adibiti al trasporto pubblico è Euro 1, Euro 2, Euro 3.

Per elettrificare il trasporto pubblico e fare in modo che possa promuovere una reale transizione energetica, questo è il momento migliore per le pubbliche amministrazioni sarde. Infatti, gli oltre otto miliardi di finanziamenti stanziati da piani come il PNRR e il PNMS consentono di intervenire già oggi per rinnovare le flotte di autobus pubblici in circolazione.

Non si tratta semplicemente di “sostituire” i vecchi autobus con i più efficienti e-Bus. Il trasporto pubblico andrà ripensato nella sua interezza, dalle linee ai tempi di percorrenza alle modalità di ricarica dei veicoli.

Enel X supporta le pubbliche amministrazioni in questa trasformazione energetica per ridurre i costi, rendere le città più sostenibili e migliorare il benessere delle persone. Per farlo, prende in carico:

Progettazione;

Infrastrutturazione;

Fornitura dei veicoli;

Fornitura di energia elettrica;

Servizi digitali a supporto della pianificazione urbana e della sicurezza stradale;

Strumenti per la facilitazione del processo di ticketing per i passeggeri.

Alle PA della Sardegna non resta che beneficiare dei tanti vantaggi garantiti dal passaggio al trasporto pubblico elettrificato: azzeramento delle emissioni di CO2, ottimizzazione dei consumi energetici, riduzione dei costi di gestione e manutenzione, riduzione dell’inquinamento acustico e digitalizzazione per la resa di un servizio più efficiente.

Soprattutto, l’elettrificazione del trasporto pubblico assicura un servizio più silenzioso e più pulito che, a sua volta, incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei cittadini. In altre parole, questa scelta, oltre ai vantaggi in termini ambientali e di sostenibilità, è anche una risposta ai problemi di traffico.

In particolare, per i comuni sardi questa potrebbe diventare un’importante novità da sfruttare stagionalmente per incrementare la disponibilità dei mezzi di trasporto durante il periodo di maggior affluenza turistica, così da ridurre la congestione di mezzi privati sul territorio e in prossimità di spiagge e località montane.

In definitiva, a beneficiarne saranno i cittadini e i turisti della Sardegna, dal momento che le città dell’isola, grazie a Enel X, potranno diventare più vivibili e più pulite, degli autentici esempi da seguire per le altre regioni d’Italia.

