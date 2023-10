Il winter menu di Obicà

I migliori ingredienti del territorio italiano, protagonisti di nuove inedite combinazioni che valorizzano la stagionalità, conquistano il sesto piano della Food Hall di Rinascente Cagliari. Il nuovo menù s’intitola Racconti d’Inverno e non vede l'ora di strabiliare gli ospiti della nuova sede cagliaritana con i suoi sapori decisi e immancabili classici firmati Obicà. Da Obicà Mozzarella Bar, le novità iniziano dagli Small Plates, opzione ideale per un pranzo o cena all’insegna della condivisione, che si arricchiscono delle sfiziose Crocchette di Scarola e Alici e dell’Hummus di Barbabietola. Nella sezione Pizze, frutto della lievitazione di 48 ore e preparate con lievito madre e farina del Molino Paolo Mariani, spicca la Zucca e Tartufo e debuttano nuovi ingredienti: il Capocollo di Martina Franca e la Mortadella Favola Gran Riserva.

Tra i Primi sono imperdibili la Vellutata di Cavolo nero e i Ravioli freschi ripieni di Patate e Pecorino Romano DOP. Grande ritorno delle immancabili Pappardelle al ragù di Salsiccia, oltre all’iconico Burrata Burger.

Protagonisti della carta Dolci sono, infine, il Semifreddo all'Amaretto e la Panna Cotta alla Nocciola.



Il piatto solidale di Obicà

Il Winter Menu vanta un piatto solidale, a sostegno della prevenzione del cancro al seno. Per ogni Insalata Quinoa ordinata, infatti, Obicà devolve 1 euro al progetto Un Camper per la Prevenzione: la raccolta fondi a supporto dell’Associazione Abbracciamo un Sogno, promossa dal Comitato Sardegna in Rosa in partnership con Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode e Rinascente. Obiettivo dell'iniziativa benefica è l’acquisto di un ambulatorio mobile con apparecchiature all’avanguardia per effettuare mammografie ed ecografie: il camper, in viaggio per tutti gli angoli della Sardegna, renderà accessibili i test di screening anche nelle zone distanti dai presidi ospedalieri.

I giorni più freddi dell'anno diventano avvolgenti momenti di gusto grazie alla proposta food di Obicà Cagliari, che porta in tavola il meglio dell'Italia.



Info e prenotazioni:

Obicà Mozzarella Bar

Food Hall 6° Piano – Rinascente Cagliari Via Roma

Tel. 070 3328478 - cagliari@obica.com

Per richieste eventi: eventicagliari@obica.com

Sito – Instagram – Facebook



© Riproduzione riservata