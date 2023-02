Le recenti ricerche archeologiche effettuate in Alta Marmilla e che rientrano in un più ampio progetto di ricerca finalizzato a indagare le dinamiche dell'insediamento umano nel corso dell'età del Bronzo Medio e del Bronzo Recente, saranno al centro del terzo appuntamento al Centro Giovanni Lilliu di Barumini.

L’incontro con l’archeologo Riccardo Locci, in programma venerdì 17 febbraio, dalle ore 17.15, dal titolo: "Ricerche archeologiche in Alta Marmilla: recenti indagini e prospettive della ricerca”, segna la terza tappa del ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura, in collaborazione con il Comune, all’interno del suo percorso di formazione del personale. L’incontro è comunque aperto alla partecipazione di tutti per continuare ad affrontare momenti di confronto sull’importanza della tutela, nonché di conservazione e promozione, delle bellezze della storia sarda.

La conferenza permetterà una analisi approfondita sui recenti dati provenienti da sopralluoghi e verifiche sul terreno, segnalazioni, rinvenimenti fortuiti e indagini stratigrafiche con un focus sugli aspetti di continuità e di innovazione riscontrabili nelle scelte insediative e nelle tecniche costruttive dell'età del Bronzo.

Nel suo intervento, Locci, traccerà anche un’analisi delle caratteristiche di nuraghi arcaici come il Corongiu Arrubiu, nell'agro di Masullas e il Cuccuru Spignau, nel territorio di Marrubiu e Morgongiori. Quest'ultimo, in particolare, sarà oggetto di un prossimo intervento di scavo, e fa parte di un'articolata area archeologica caratterizzata da una lunga frequentazione antropica.

Sempre durante la serata, l'attenzione si sposterà, poi, sul nuraghe Santu Miali di Pompu, sulle sue peculiarità architettoniche, sui risultati preliminari dell'ultima campagna di scavo e sulle prospettive della ricerca.

La serie di appuntamenti della Fondazione Barumini Sistema Cultura, proseguirà, poi, il prossimo venerdì 24 febbraio (dalle ore 17.15), con la serata dedicata a “Nuove ricerche di archeologia nuragica in Marmilla”, con gli approfondimenti curati da Gianfranca Salis.

Per Ulteriori Info: www.fondazionebarumini.it

© Riproduzione riservata