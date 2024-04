Dopo il successo della scorsa edizione, vinta dal francese Ugo Humbert, il capoluogo sardo si prepara per una settimana imperdibile. Dal 29 aprile al 5 maggio, torna il grande tennis con un montepremi da 205mila euro e un tabellone a 28 per il singolare e a 16 coppie per il doppio

Il grande tennis torna in scena dal 29 aprile al 5 maggio nell’incantevole scenario del Tennis Club Cagliari, con l’esordio europeo della categoria “Challenger 175” - già soprannominata “Super Challenger” - pensata dall’Atp proprio per offrire grande spettacolo. Una vera e propria rivoluzione che è nata dall’esigenza di creare per i top player una nuova opportunità, nella seconda settimana di alcuni Masters 1000 (nel caso del torneo sardo, quello di Madrid). Per renderlo possibile, l’Atp ha eliminato la restrizione sui top 50, tanto che a livello teorico, al “Sardegna Open” si potrebbe avere un tabellone con tutti gli iscritti per diritto di classifica dentro ai top 30.

Dopo il successo della scorsa edizione vinta dal francese Ugo Humbert, il capoluogo sardo si prepara dunque ad una nuova settimana a tutto tennis. Il torneo, prestigioso Challenger con un montepremi da 205mila euro e un tabellone a 28 per il singolare e a 16 coppie per il doppio, è già una realtà tra le più significative del calendario dei grandi appuntamenti della racchetta. Con un main draw che certamente saprà soddisfare anche i palati più fini, i tifosi italiani potranno incontrare autentiche leggende del nostro tennis così come nuove promesse ancora in rampa di lancio.

Dovrebbero essere al via, infatti - il condizionale nel tennis è d’obbligo, lunedì 8 aprile è in programma la presentazione e sarà ufficializzata l’entry list - giocatori del calibro di Fabio Fognini che, nonostante i suoi 36 anni, ha ancora la grinta di un esordiente e certamente vorrà riconquistare un ranking più consono al suo straordinario talento.

Dovrebbe rispondere presente anche un’altra bella sorpresa di questo nostro movimento che, a dire il vero, non smette mai di sorprendere. Si tratta di Luciano Darderi, un giocatore perfettamente a suo agio sul mattone tritato e che, grazie a colpi energici e profondi con molto top-spin, proprio su questa superficie sta costruendo una classifica da sogno.

C’è grande attesa anche per vedere all’opera una delle stelle più promettenti del firmamento azzurro: il ventenne pesarese Luca Nardi che, dopo aver sedotto gli appassionati napoletani vincendo nella settimana di Pasqua il Challenger Atp 125, può ora ambire a traguardi più prestigiosi, come il “Sardegna Open”. Il livello tecnico di questi “175” infatti è molto simile a quello di un Atp 250 proprio perché questa categoria di tornei è stata pensata con l'obiettivo di far giocare i big, evitando loro pause troppo lunghe in vista dei grandi eventi del Tour. Tradotto significa che tutto è possibile. Anche la sorpresa più impronosticabile potrebbe materializzarsi all’ultimo momento in Sardegna. Come accaduto a Phoenix, in Arizona, dove un rigenerato Matteo Berrettini si è spinto fino alla finale. E chissà che proprio Cagliari non possa regalare al finalista di Wimbledon 2021 un sorriso ancora più bello.

Fondamentale quindi non perdere l'occasione di ammirare da vicino i giovani italiani e i top player che, usciti presto dal torneo di Madrid, potranno iscriversi per continuare a giocare prima degli Internazionali BNL d'Italia. La biglietteria è già aperta: è possibile acquistare il tagliando sul sito ticketone.it. Senza dimenticare che, per i possessori di Tessera FITP, è previsto uno sconto del 20% sui biglietti e del 10% sugli abbonamenti.

