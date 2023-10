Eccoci qui! È arrivata la stagione dedicata al "nettare degli dei". Se anche tu hai degli ulivi e pratichi la raccolta delle olive, queste offerte volantino sono pensate appositamente per te. Ricorda che sono disponibili fino al 22.10 in tutti i negozi CFadda Fai da te e online.

La raccolta delle olive è un'attività che si svolge in autunno, precisamente da ottobre a dicembre, a seconda della varietà di olive, della zona geografica in cui si trovano gli ulivi e delle condizioni climatiche. Le olive destinate al consumo diretto vengono raccolte quando sono mature e ricche di polpa, al fine di ottenere un olio d'oliva di alta qualità, mentre le olive per la produzione di olio vengono raccolte prima della completa maturazione.

Oltre al momento ideale per la raccolta, la tecnica utilizzata per raccogliere le olive è un altro elemento chiave che influisce sulle caratteristiche organolettiche del frutto. Dalle antiche pratiche di brucatura all'uso di macchine scavallatrici, l'obiettivo comune è portare le olive dalla campagna alle nostre tavole. Anche per chi preferisce la raccolta manuale, esistono strumenti essenziali che semplificano e velocizzano il processo, evitando danni alle olive e prevenendo la fermentazione che potrebbe influire sull'acidità dell'olio d'oliva.

Nella nostra selezione di offerte, troverete ceste, scuotiolive, reti, forbici e fusti alimentari in acciaio inox per conservare l'olio d'oliva. Inoltre, offriamo barattoli, tappi e snocciolatori per chi ama preparare le olive in salamoia o schiacciarle in casa.

La Sardegna è una regione rinomata per la coltivazione e la produzione delle olive, sia per il consumo diretto sia per l'estrazione dell'olio. Per questo motivo, ogni anno CFadda dedica delle offerte alla raccolta delle olive, un lavoro impegnativo ma fondamentale che ci permette di gustare uno degli alimenti di base della tradizione sarda e della dieta mediterranea.

Sfoglia le nostre offerte e scopri la nostra guida agli indispensabili per la raccolta delle olive.

