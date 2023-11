Ogni evento diventa un’esperienza indimenticabile grazie alle proposte personalizzate di Obicà Mozzarella Bar

Offerta versatile

Inaugurato a dicembre 2022, Obicà Cagliari si trova nella Food Hall panoramica al 6° piano di Rinascente, affacciata sul porto della città. Nella location dal design contemporaneo si gustano le specialità firmate Obicà, perfette per rendere uniche tutte le occasioni: cene e aperitivi, meeting e feste.

Grazie alla cucina genuina e al design contemporaneo della location, il ristorante Obicà è lo spazio ideale per organizzare eventi importanti, privati e aziendali, in un'atmosfera accogliente e informale.

Che sia per piccoli gruppi o per eventi privati, l'obiettivo è rendere esclusivo ogni incontro con proposte gastronomiche che trasmettono il piacere dei migliori prodotti italiani con al centro la Mozzarella di Bufala Campana DOP, protagonista indiscussa della cucina Obicà.

Gli ingredienti freschi e di alta qualità̀ della cucina Obicà si combinano in antipasti, primi piatti, pizze e insalate per soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti di ogni evento.

Ogni dettaglio contribuisce a creare un ambiente conviviale e raffinato in cui condividere piatti inediti che raccontano la stagionalità e i migliori prodotti del territorio italiano.



Un menu eventi dai gusti decisi

Nulla è lasciato al caso: il personale qualificato per un servizio attento, e le proposte di Obicà Cagliari sono curate in una collezione di sapori 100% italiani. Degustazioni al tavolo, selezioni delle migliori pizze, dove spiccano la ‘Nduja di Spilinga e il sempre classico Calzone con Mozzarella di Bufala, Filetti di Alici, Scarola, Pinoli, Uva Passa, Capperi, Pomodoro Biologico.

E poi, specialità da condividere con la gran selezione di Mozzarelle, che si arricchiscono con nobità del menù invernale come le sfiziose Crocchette di Scarola e Alici e l'Hummus di Barbabietola. Per le grandi occasioni conviviali è possibile scegliere i menù di tre e quattro portate in cui gustare, tra le numerose proposte, anche la Caprese Rivisitata con Mozzarella di Bufala, Quattro Varietà di Pomodoro, Pesto di Basilico, Crostini, e la Vellutata di Cavolo Nero con Crema di Burrata, Pomodori Datterini, Capocollo di Martina Franca Croccante, Crumble di Pane al Timo e Limone.

Mentre per una cocktail reception è disponibile un’ampia selezione di Finger Food, rilettura creativa dei piatti del Mozzarella Bar, della Cucina e delle Pizze, tra cui si annoverano l'iconico Burrata Burger in versione mini, la saporita Insalata Bresaola di Chianina e la Stracciatella Pugliese con differenti abbinamenti.

Obicà offre, inoltre, una selezione dei migliori vini italiani, accostando etichette rinomate a produttori locali emergenti; e cocktail che rispecchiano un sentore cosmopolita grazie alla qualità degli ingredienti.

Obicà porta in tavola il meglio d'Italia per celebrare ogni occasione con i suoi sapori decisi e immancabili, e rendere l'evento esclusivo e di classe.

Info e prenotazioni per eventi

Obicà Mozzarella Bar

Food Hall 6° Piano – Rinascente Cagliari Via Roma

Tel. 070 3328478 - eventicagliari@obica.com

Sito – Instagram – Facebook



© Riproduzione riservata