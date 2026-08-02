Buon test del Cagliari: 2-2 a Berlino. Il caso Esposito 

Mentre tiene banco il caso Esposito, si prendono la scena Trepy (foto Valerio Spano) e Mendy, autori dei due gol con i quali il Cagliari pareggia per 2-2 sul campo dell’Union Berlino. L’amichevole in Germania chiude così la seconda parte della preparazione dei rossoblù, raggiunti solo nel finale ieri in Germania. Finito il ritiro, i rossoblù sono rientrati ieri sera in Sardegna attraverso un volo charter nel quale non c’era, chiaramente, Esposito che ha lasciato il gruppo nel cuore della notte tra venerdì e sabato. «Senza autorizzazione», ha fatto sapere il club attraverso un comunicato.

alle pagine 30, 31