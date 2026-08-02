VaiOnline
Calcio
03 agosto 2026 alle 00:29

Buon test del Cagliari: 2-2 a Berlino. Il caso Esposito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre tiene banco il caso Esposito, si prendono la scena Trepy (foto Valerio Spano) e Mendy, autori dei due gol con i quali il Cagliari pareggia per 2-2 sul campo dell’Union Berlino. L’amichevole in Germania chiude così la seconda parte della preparazione dei rossoblù, raggiunti solo nel finale ieri in Germania. Finito il ritiro, i rossoblù sono rientrati ieri sera in Sardegna attraverso un volo charter nel quale non c’era, chiaramente, Esposito che ha lasciato il gruppo nel cuore della notte tra venerdì e sabato. «Senza autorizzazione», ha fatto sapere il club attraverso un comunicato.

alle pagine 30, 31

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme

A fuoco le auto di due ricercatori dell’Einstein

Coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula. Il sindaco convoca il Consiglio: atto vile 
Mariangela Dui
La corsa

Il Palio di Fonni non tradisce

In pista c’erano dodici angolarabi sardi, in sella anche Cianchino e Legno 
Gianfranco Locci
Scoppia lo scontro, FI: improvvisazione da Todde e alleati. La replica dell’assessora Manca: Ue troppo restrittiva

L’Ue boccia il bando, a rischio ad Alghero  i voli della Continuità

Nel mirino il collegamento con Linate, la Giunta costretta a rifare la procedura  
Alessandra Carta
la ricorrenza

Bologna, polemica sulla matrice della strage

Mattarella pronuncia la parola “neofascista”, Meloni no: l’ira dei familiari 
alta tensione

La Marina abborda nave fantasma russa

I militari italiani hanno controllato una petroliera della “flotta ombra” 