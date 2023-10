Di cosa ha bisogno la tua casa alle porte di questo nuovo mese? Un nuovo divano e una nuova stufa? Una protezione ai muri antimuffa? Un cambio lampade o faretti LED dato il cambio dell’ora? Un restyling del bagno e più organizzazione in lavanderia? Per tutto questo e anche di più ci pensa CFadda con tanti consigli ma soprattutto con il nuovo volantino.

Dal 26 ottobre al 15 novembre ti aspettano in negozio e online dei nuovi Super Sconti per ogni ambiente della casa, incluso il giardino, e una selezione speciale per la tua auto.

Con il nuovo volantino inizia inoltre il Tasso Zero che ti permette di acquistare a rate con TAN e TAEG 0%. Un esempio? Stufa a pellet ventilata da 679€ a 599€ pagabile in 10 rate da 59,90€!



Sfoglia in anteprima il volantino CFadda Fai da te di novembre. Ricorda che siamo aperti anche la domenica e se non ci sei ancora stato, passa a curiosare nel nuovo grande punto vendita a Settimo San Pietro, ci trovi presso il Retail Park.

© Riproduzione riservata