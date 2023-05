Il noleggio a lungo termine è in costante evoluzione ed è un'opzione sempre più popolare per chi cerca un'alternativa all'acquisto di un'auto. Nel corso degli anni, questo tipo di servizio ha subito diverse evoluzioni, grazie alla crescente richiesta e alle nuove tecnologie disponibili.

Nel 2023, le novità nel settore promettono di rendere questo servizio ancora più conveniente ed efficiente per i consumatori. Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Giovanni Spera, CEO di Finrent ed esperto di lungo corso nel noleggio lungo termine.

Noleggio a lungo termine: tutte le evoluzioni del 2023 a seguire

Il noleggio a lungo termine è una soluzione tenuta in considerazione sia dai privati che dalle imprese. In entrambi i casi, ci sono dei vantaggi notevoli sia in termini economici che “personali/aziendali”. Ma come abbiamo accennato in precedenza, i contratti NLT sono in costante evoluzione.

Locare un’auto o qualsiasi altro mezzo per un periodo più lungo, può portare con sé delle considerazioni notevoli da fare. Tra esse, vi sono certamente tutte le novità del 2023 (e degli anni a seguire), che potrebbero convincerci maggiormente a scegliere questa soluzione.

Veicoli usati

Il noleggio a lungo termine dei “mezzi usati”, è una delle soluzioni più innovative che le società di locazione presentano oggigiorno. Si tratta di opzioni presentate “come nuove”, proprio perché le vetture messe a disposizione del locatario, hanno un ciclo di vita molto breve, tra i 18 e massimo 30 mesi.

Non di meno, queste v etture già usate, vengono controllate periodicamente, con dei check specifici, affinché possano essere valutate “in ottime condizioni”. Un altro vantaggio ed elemento, che potrebbe constatare la loro integrità, è il fatto di aver percorso pochi chilometri.

Mezzi sempre più green

In un periodo storico dove il trend sembra essere quello relativo all’impatto ambientale, poter dar la possibilità noleggiare veicoli elettrici e ibridi, si rivela essere una scelta intelligente. A fronte di un investimento iniziale da parte della società locatrice, il ritorno economico sarebbe quasi garantito.

Sempre più automobilisti italiani stanno pensando di adottare soluzioni ecologiche e quindi adatte e mirate alla riduzione dell’impatto ambientale.

Non di meno, anche grandi città come Milano, Roma e Torino, hanno già pensato di apporre dei divieti sulla circolazione dei mezzi più inquinanti. Questo indurrà inevitabilmente, anche grazie a degli incentivi fiscali, alla scelta di comprare o noleggiare automobili e veicoli ibridi e/o elettrici.

Mezzi in pronta consegna

Una novità del 2023, ma a dire il vero una miglioria appena apportata, è l’aumento delle auto in pronta consegna.

Si tratta di veicoli nuovi acquistati dalle società di autonoleggio (grazie al loro potere commerciale ed economico), che la cui richiesta tramite privato, potrebbe esser accolta subito, ma con consegna a distanza di 5 o 6 mesi.

FREE12

Questa è una vera e propria novità offerta da Finrent, la società di autonoleggio a lungo termine. FREE12 è la soluzione perfetta per quegli automobilisti (privati o ditte che siano), che desiderano avere una opzione completamente flessibile.

In questo modo, il canone di locazione passa ad un massimo di 12 mesi, dove il conduttore può valutare la convenienza dell’auto o del mezzo locato, e comprendere – senza vincoli – se prorogare il contratto oppure terminarlo alla sua naturale scadenza.

Paghi se usi

Una delle novità più promettenti di questo 2023, offerta sempre da Finrent, è la soluzione “paghi se usi”. Dal momento in cui ci sono automobilisti che hanno esigenze differenti, e tra questi c’è chi utilizza poche volte all’anno l’auto, c’è un modo per svincolare l’automobilista dall’obbligo di acquisto.

Per coloro che hanno bisogno di un’auto, ma il cui utilizzo è sporadico o comunque non quotidiano, sarebbe perfetto scegliere l’opzione “paghi se usi”, che come si può intuire, consente di guidare il mezzo locato pagando soltanto per i chilometri percorsi.

Ci sono delle condizioni differenti da società a società. Finrent ad esempio, oltre ad includere sempre tutti i servizi del canone mensile, dà la possibilità di guidare gratuitamente fino ai primi 1000 km. La soluzione è conveniente – anche a detta della società – per chi percorre un massimo di 10 mila KM annuali.

Il “paghi se usi”, non prevede anticipi di denaro, e né tanto meno delle rate ingenti. Dunque il motto diventa “piccole rate ma un ottimo grado di soddisfazione”.

Più veicoli per neopatentati

Come stabilisce la Legge, un neopatentato non può guidare auto che abbiano un rapporto peso/potenza per un valore superiore alle 55 KW per tonnellata. Inoltre, il veicolo non essere più potente di 70 KW (che equivalgono a 95 cavalli), o almeno per auto fino a 3.500 KG.

Con il noleggio a lungo termine, è possibile locare mezzi adatti ai neopatentati. Questo incide su un ulteriore risparmio (da tenere in considerazione), ovvero sulla polizza assicurativa, che grazie al canone NLT è già inclusa nella rata, divenendo meno dispendiosa per coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni.

Opportunità per le officine

Tra le soluzioni catalogate come new entry 2023, non possiamo omettere la possibilità di locare un noleggio a lungo termine per la propria officina. Il vantaggio è quello di avere un’auto nuova, in ottime condizioni, pronte da destinare ai propri clienti in cerca di una “vettura sostitutiva”.

Un pretesto in più non solo per fidelizzare i propri clienti, ma anche per soddisfarli e alleviare i nervi in un momento di disperazione. Ma non solo, perché l’officina stessa potrebbe essere un ottimo pretesto per vendere al proprio cliente, il servizio di noleggio a lungo termine.

Ipotizzando che il mezzo portato a riparare sia in condizioni pessime, che la riparazione comporti un lungo periodo di tempo, o ancora, che il danno sia irreparabile, il noleggio a lungo termine resta pur sempre un’alternativa immediata che potrebbe accontentare i clienti dell’officina.

Chi dispone di una regolare licenza, potrebbe far richiesta e preparare anticipatamente delle soluzioni ad HOC per ampliare il proprio pacchetto di servizi.

Noleggio low cost e senza anticipo

Nel 2023 è possibile usufruire del noleggio a lungo termine economico e senza anticipo. Le soluzioni low cost (come si può ben intuire), propongono i veicoli più convenienti in termini di soldi. Questo non vuol dire accontentarsi o locare un mezzo mal tenuto, ma anzi, sfruttare dei mezzi in ottime condizioni, pur pagando delle piccole rate mensili.

Mentre l’opzione senza anticipo, evita il pagamento anticipato di un importo che potrebbe inficiare nel patrimonio personale. Questa soluzione è da valutare molto bene, perché se non si ha liquidità sufficiente da dare come acconto (che poi in realtà andrà perso), allora meglio evitare.

Se invece si ha molta liquidità e si vuol immobilizzare parte del proprio capitale, allora sarebbe meglio optare per il noleggio a lungo termine con anticipo. In questo modo – con un importo da dare a piacere e in base alle proprie disponibilità – si riduce la rata del canone mensile.

La rata del canone NLT è definita “all inclusive”, perché è compresa davvero di tutto: dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria), alla copertura assicurativa, dal soccorso stradale al pagamento degli oneri della messa in strada e immatricolazione.

Queste sono tutte le novità del 2023 del noleggio a lungo termine. Ma visto il successo, ci aspettiamo di vedere ulteriori approfondimenti e migliorie.

