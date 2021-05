Vi informiamo che venerdì 7 maggio, dalle 9.30, con un collegamento streaming dal palco del Teatro Moderno, in via XXXI Marzo 1943, si svolgerà a Monserrato la giornata-evento “nodipendenze day” destinata agli alunni del quarto e quinto anno delle scuole primarie.

Si tratta del primo esperimento assoluto di evento collettivo con respiro nazionale che nasce per sensibilizzare i bambini sulle problematiche relative alle dipendenze.

Organizzato dall'Associazione Sport e Salute, che per il decimo anno consecutivo promuove la campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulle maggiori dipendenze che flagellano gli adolescenti, l’evento nasce, come dichiara il presidente Annalisa Pusceddu, “per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla reale situazione nel territorio sardo e i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie sul fenomeno delle dipendenze”.

Hanno dato la loro disponibilità a partecipare oltre 50 Istituti scolastici della Sardegna e della Penisola, che collegati in rete e divisi in gruppi di lavoro, potranno interagire dal web per approfondire i temi proposti da vari punti di vista dagli esperti del settore .

Tra gli ospiti sono previsti l'attore Gianluca Medas, lo psicologo Simone Gargiulo e l'ex agente di Polizia Pierluigi Sanna, gli psichiatri Luca Floris e Rossella Sitzia, il biologo nutrizionista Francesco Brai e la docente Gabriella Serri.

E se per le scuole elementari gli argomenti trattati la mattina saranno il fumo e la dipendenza da Tablet e Smartphone, per i genitori e gli insegnanti, il pomeriggio, al centro del dibattito ci saranno alcool, droga e gioco d’azzardo.

Dalle 15.00, infatti è prevista una diretta streaming sui canali facebook e youtube #nodipendenze.

Guidati dal conduttore televisivo Roberto Betocchi, che della giornata è anche Regista, si alterneranno Maria Teresa Coradduzza, Psicoterapeuta, Chiara Obino, Campionessa del mondo di Apnea Outdoor, Don Michelangelo Dessì, Direttore Istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari, Corrado Sorrentino, Campione del Mondo di Nuoto, Walter Uccheddu, Campione del Mondo di Ciclismo su pista e su strada.

Importanti contributi verranno da Graziella Boi, Psichiatra Direttore salute mentale e dipendenze dell'ATS Sud Sardegna, Angela Quaquero, psicoterapeuta e Presidente Ordine degli Psicologi dell'Isola, e Giovanni Biggio, Neuropsicofarmacologo.

Sito: www.nodipendenze.it

Facebook: https://fb.watch/5h4bFZmpFc/

© Riproduzione riservata