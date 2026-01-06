Arzachena. Mercoledì 10 dicembre, si è svolta l’inaugurazione del progetto “Acqua per Crescere”, l'iniziativa che coinvolge l’Istituto Comprensivo Arzachena 1, in via Nenni, patrocinato dal Comune di Arzachena, e che mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della riduzione della plastica monouso e del rispetto dell’ambiente e verso l’uso consapevole delle risorse idriche.

Il progetto ha condotto all’installazione di due distributori di acqua potabile all’interno della scuola, disponibili per la quotidianità di alunni e personale scolastico. Questa scelta punta a ridurre il consumo di bottiglie usa e getta e a promuovere comportamenti più responsabili nella vita di tutti i giorni.

Tra i partner del progetto, anche, l'azienda Nieddittas che ha contribuito con la realizzazione dei distributori d'acqua e la donazione di 100 borracce, in alluminio, riutilizzabili e dedicate agli studenti.

Le borracce si presentano con una grafica originale: è raffigurata, infatti, una cozza, simbolo dell’azienda, illustrata dal fumettista Roberto Giannotti, collaboratore storico e amico della realtà produttiva oristanese.

«Siamo felici di aver partecipato a un progetto che mette al centro i giovani e la tutela dell’ambiente» - dichiarano dall'azienda sarda Nieddittas, da sempre attenta all'impatto ambientale - «Crediamo che la sostenibilità passi anche attraverso piccoli gesti quotidiani e che iniziative come questa aiutino a costruire una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni.» - sottolineano con fermezza.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda e il delegato all’Ambiente e Pubblica istruzione, Michele Occhioni, promotore dell’iniziativa accanto a dirigenti scolastici e insegnanti.

Nello specifico, le parole del Sindaco hanno evidenziato l’importanza dell’iniziativa per la comunità locale: «Progetti come questo dimostrano come un gesto semplice, come bere un bicchiere d’acqua da una borraccia riutilizzabile, possa avere un impatto positivo sull’ambiente e sul nostro territorio. È da queste piccole abitudini che nasce un cambiamento culturale concreto» - ha dichiarato Roberto Ragnedda.

Ecco che il progetto “Acqua per Crescere” desidera accompagnare studenti e famiglie verso pratiche più sostenibili, promuovendo il valore del riuso e del corretto utilizzo delle risorse. Un impegno condiviso tra istituzioni, scuola e imprese del territorio, con l’obiettivo di contribuire a un futuro più consapevole.

L'educazione ambientale è possibile se condotta sin dai piccoli gesti, così da costruire in sinergia tra gli attori coinvolti, un futuro più verde a favore della nostra isola sarda e delle nuove generazioni. La bellezza del territorio è tutelata solo se l'ambiente viene protetto: un valore fondamentale e un dovere da trasmettere. Ogni scelta, progetto e gesto virtuosi garantiscono un ambiente, se possibile, ancora più pulito di quello ricevuto in eredità tempi indietro. Per la partecipazione a questa necessaria iniziativa il marchio Nieddittas si conferma modello di best practices.

