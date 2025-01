Il Next Sport Club propone un programma dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie: Next Generation Play. Il progetto è, infatti, pensato per unire lo sport, l’educazione linguistica e lo sviluppo personale in un’esperienza formativa volta a promuovere l’attività fisica e i valori sportivi come strumenti di crescita e coesione sociale.

Il progetto sportivo

"Con Next Sport Club vogliamo creare una vera e propria casa per i giovani appassionati di sport, un ambiente accogliente e stimolante dove possano esprimere al meglio il loro potenziale", annuncia Stefania Carmelita, Direttrice sportiva. Ecco che tra i principali aspetti da veicolare emergono:

Valorizzazione di una cultura sportiva positiva tra i giovani;

L’opportunità di apprendimento interattivo della lingua spagnola grazie alla partecipazione di istruttori madrelingua;

Lo Sviluppo di abilità motorie, coordinative e di collaborazione attraverso il gioco e il fair play.

"Con il progetto scuole, investiamo nel futuro del padel e dello sport in Sardegna", continua Stefania Carmelita. "Partendo dalla coordinazione motoria di base, aiutiamo i ragazzi a riscoprire la propria individualità e il valore del miglioramento continuo."

Le attività

Gli studenti coinvolti nel progetto Next Generation Play potranno cimentarsi in molteplici discipline sportive: padel, beach tennis e calcio a 5, guidati da istruttori qualificati italiani e di madrelingua spagnoli. Le lezioni, articolate in 9 incontri mensili, si adattano alle esigenze dei ragazzi e prevedono:

Riscaldamento e preparazione atletica per migliorare la coordinazione, la percezione corporea e preparare il corpo all'attività fisica.

Percorsi e sfide di squadra per stimolare la sana competizione, il gioco di squadra e il senso di appartenenza al gruppo.

Insegnamento delle basi tecniche per acquisire padronanza nelle diverse discipline e raggiungere un livello di gioco avanzato.

"Attraverso il progetto, vogliamo insegnare che dagli errori si impara e che ascoltare i propri sogni è il primo passo per trasformarli in obiettivi concreti", sottolinea la Direttrice sportiva. "Coltiviamo la fiducia in sé stessi e la determinazione. Crediamo nel potere educativo dello sport, capace di formare atleti e persone consapevoli, sicure di sé e pronte ad affrontare le sfide della vita con grinta, passione e spirito di squadra."

Evidente il fondamentale ruolo che l’attività sportiva gioca nel campionato della salute fisica e mentale. Insegnare ai ragazzi l’importanza di uno stile di vita attivo sin dall’infanzia offre loro uno lascia passare per un futuro in grado di migliorare il loro benessere di vita.

Come partecipare

Il progetto Next Generation Play è pensato per essere accolto dalle scuole. Il Next Sport Club offre la possibilità di svolgere le attività presso i locali scolastici, fornendo tutte le attrezzature necessarie. In alternativa, è possibile usufruire delle strutture del centro sportivo, dove richiedere perfino il servizio di trasporto privato.

Il centro sportivo

Situato a Settimo San Pietro, a soli 20 minuti da Cagliari, il Next Sport Club è un centro sportivo all'avanguardia di 5000 mq, dotato di strutture coperte e climatizzate in grado di offrire ai soci il massimo comfort e un'organizzazione di respiro internazionale.

La filosofia del centro è incentrata sulla qualità degli allenamenti guidati da personale di elevato livello professionale e sul benessere degli atleti. Un ambiente ideale dove raggiungere il massimo dei risultati e personalizzare le attività per potenziare fisico e mente.

Una struttura unica in Sardegna che offre otto campi di padel indoor con temperatura costante stabilizzata e altezza di 12 metri, adatta per ospitare anche le più importanti competizioni internazionali. E ancora, in fase di realizzazione, quattro campi di sabbia perfetti per praticare beach sport e un’ulteriore area multisport per ampliare l’offerta sportiva. Nulla è lasciato al caso per regalare la migliore opportunità di svago e relax oltre la routine di tutti giorni.

Per ulteriori informazioni e per scoprire il nostro centro Next Sport Club, visitate il nostro sito web www.nextsportclub.it o contattateci all’indirizzo academy@nextsportclub.it

© Riproduzione riservata