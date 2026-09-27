Nuova grana per il 737 Max. Boeing ha individuato un problema al software che potrebbe causare il malfunzionamento di una funzione di navigazione automatica, sollevando timore sul rischio di sicurezza in fase di atterraggio.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Boeing ha riscontrato il problema in seguito all'aggiornamento del software di bordo.

(Unioneonline)

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