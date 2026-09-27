L’allarme
27 settembre 2026 alle 07:51
Boeing, nuova grana per gli aerei 737 Max: «Riscontrati problemi software, rischi in atterraggio»Lo riferisce il Wall Street Journal secondo cui ci sarebbero malfunzionamenti di una funzione
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Nuova grana per il 737 Max. Boeing ha individuato un problema al software che potrebbe causare il malfunzionamento di una funzione di navigazione automatica, sollevando timore sul rischio di sicurezza in fase di atterraggio.
Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Boeing ha riscontrato il problema in seguito all'aggiornamento del software di bordo.
(Unioneonline)
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