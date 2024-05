Si intitola "La vita non uccide" l'EP di Lil Jolie, una delle allieve più apprezzate dell'ultima edizione di "Amici". Originaria di Caserta ma milanese di adozione, è arrivata alla fase finale del programma televisivo mettendosi in gioco e richiamando una folta schiera di seguaci amanti della sua musica.

“La vita non uccide” è un inno al vivere la vita in tutte le sue sfumature, perché nessuna emozione è sbagliata o è inferiore a un’altra, se si vivono veramente. L’Ep si apre con l’omonimo brano da cui prende il titolo l’intero progetto. Questa prima traccia è uno storytelling della vita dell’artista, un invito a ricordarsi sempre che prima poi le cose belle arrivano.

Domenica 2 giugno alle ore 18:00 presso la piazzetta eventi al primo piano, il Centro Commerciale Olbia Mare ospiterà il firmacopie della cantante che incontrerà i fan, firmerà le copie del suo album e si esibirà in un minilive.

Unica tappa in Sardegna sarà un appuntamento assolutamente imperdibile. Un motivo in più per recarsi presso il Centro Commerciale Olbia Mare!

“Dopo anni di limitazioni siamo felici di tornare ad ospitare eventi importanti con i beniamini più amati da tutti i nostri visitatori. In Nhood pensiamo che i Centri Commerciali non siano più semplicemente contenitori per lo shopping, bensì autentici luoghi di vita, spazi capaci di generare piazze di incontro e benessere. Per questo siamo sempre impegnati, tra i nostri servizi, a garantire progetti di animazione in risposta ai desideri dei nostri visitatori” dichiara Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali gestiti da Nhood in Sardegna.

Gallerie Sardegna è l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti da Nhood nell’Isola e include: Olbia Mare a Olbia, I Fenicotteri a Cagliari e Porte di Sassari a Sassari. Sin dagli anni Novanta, rappresenta il punto di riferimento per cittadini e turisti in cerca di relax, shopping, intrattenimento, socialità e cultura. Con una superficie complessiva di circa 40 mila mq e circa 170 negozi - inclusi i più amati brand di abbigliamento e accessori, oggetti per la cura della casa e della persona, ristorazione, ipermercati e spazi destinati all’incontro, come i corner per il bookcrossing - i Centri di Gallerie Sardegna vantano nell’Isola il consolidato ruolo di leader nel mercato del retail real estate: le tre shopping destination sono state scelte da numerosi marchi - come Sephora, ZARA con l’intero gruppo Inditex e JD Sports - per aprire format innovativi e inediti. Alla ricca proposta di shopping, Gallerie Sardegna unisce un palinsesto di oltre 150 iniziative e animazioni annue, superando il tradizionale approccio commerciale: tra i servizi offerti ci sono numerose attività volte a sensibilizzare cittadini e visitatori sui principali temi del rispetto delle persone e del pianeta, realizzate con il supporto di enti pubblici (come Comuni e Regione), privati, e oltre 60 associazioni territoriali con cui Gallerie Sardegna mantiene rapporti di collaborazione continuativa. www.centroifenicotteri.it | www.centroolbiamare.it | www.portedisassari.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

