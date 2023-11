Inaugurazione istituzionale

Lunedì 30 ottobre, ore 11, presso il Centro Commerciale Olbia Mare

Via Cesare Pavese, 2 – ingresso principale – Piazza Fontana Centrale

L’arte e la Cultura di nuovo protagoniste nei centri Gallerie Sardegna, l’insegna che identifica i centri gestiti nell’Isola dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood. Lunedì 30 ottobre, alle ore 11, presso il Centro Commerciale Olbia Mare, il Vicesindaco di Olbia, Sabrina Serra, il Console Onorario Messicano in Sardegna, Renato Chessa, numerose associazioni ecologiste territoriali, insieme alla Direttrice del centro Nadia Mombelli inaugureranno “Natura Viva”, la mostra d’arte nata dalla collaborazione con l’artista messicana di fama internazionale Ana Marià Serna.

Fino all’11 novembre 2023, i visitatori del CC Olbia Mare potranno visitare e ammirare le oltre venti opere dell’artista, che guardano con particolare sensibilità e attenzione ai temi ambientalisti ed ecologisti. Le opere, per la gran parte realizzate con materiale di recupero e applicate su tele recuperate oltre che dipinti con tecniche miste materiche, verranno esposte per la prima volta nella piazza centrale del centro commerciale.

Si tratta di un nuovo segno concreto dell’attenzione, da parte dei centri commerciali gestiti da Nhood, verso le tematiche relative alla cura e all’amore per il nostro patrimonio più importante: la tutela dell’ambiente. Un aspetto che, dopo il successo di animazioni come la mostra di “Cracking Art”, nel 2021, e “Inflatable Art”, nel 2023, passa ancora attraverso il linguaggio dell’arte. Un’arte che questa volta arriva da lontano, dal Messico. Ancora una volta, infatti, anche attraverso iniziative come questa, la Direzione dei centri Nhood in Sardegna vuole valorizzare le potenzialità della società di gestione, Nhood, nella relazione con i territori in cui opera e l’ampiezza dei servizi erogati, inclusa una ricca proposta commerciale. La missione, infatti, è quella di essere cittadini del mondo, impegnando competenze e buone pratiche per migliorare la vita delle persone, oggi, e rendere i luoghi più sani, più funzionali e quindi più felici, anche per le generazioni di domani. Ogni giorno, ogni azione del centro, è orientata alla restituzione di un contributo tangibile alla lotta al Cambiamento Climatico e all’Economia Circolare, con l’obiettivo di affermare l’importanza dei valori ESG, ovvero Environmental - ambiente, Social (Società - le persone) e Governance - ossia tutti gli obiettivi posti da Nhood per generare un triplo impatto positivo, sul Pianeta, sulle Persone e sulla Prosperità.

“È bello che la galleria continui a divulgare l’arte e promuovere gli artisti. Un modo per coinvolgere i propri clienti anche in un percorso di consapevolezza verso il rispetto del mondo che ci circonda” afferma il Vicesindaco Sabrina Serra.

“Gli artisti possono aiutare a portare alla luce le sfide climatiche che le comunità devono affrontare. Arte che parla direttamente di questioni come la giustizia climatica e il degrado ambientale. Negli ultimi anni stiamo assistendo a una presa di coscienza collettiva sulla crisi ecologica e sull’impatto che le attività umane hanno sull’ambiente.” afferma l’artista Ana Marià Serna.

“Un motivo in più per recarsi al Centro Commerciale Olbia Mare, da sempre attento al benessere sociale dell’individuo e dell’ambiente. In Nhood ci impegniamo a dare vita ad azioni concrete di impatto positivo sull’ambiente, sulla sua salvaguardia e al benessere delle persone che vivono i territori in cui operiamo ogni giorno.” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

***

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

© Riproduzione riservata