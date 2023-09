La comunità lavorativa del Mater Olbia Hospital è composta da professionisti che con motivazione e impegno collaborano allo sviluppo di una rete assistenziale di qualità per la Gallura e la Sardegna. L’obiettivo del nostro lavoro è assicurare ai nostri pazienti le cure più avanzate ed i risultati della ricerca scientifica più qualificata in un contesto assistenziale in cui è forte il senso del dovere, il rispetto della dignità e della centralità del malato.

Il Mater Olbia Hospital è una azienda sanitaria a gestione privata e convenzionata con il sistema sanitario nazionale. L’integrazione con la rete sanitaria nazionale ci permette di erogare le prestazioni al pari di ogni altro ospedale pubblico, la gestione privata ci consente di gestire agevolmente fondi e investimenti e di avere un controllo puntuale su ogni aspetto della vita aziendale evitando così sprechi e ritardi.

Siamo cresciuti molto rapidamente e abbiamo l’ambizione di crescere ancora e per questo siamo alla ricerca di persone che condividano i nostri principi di tutela e promozione della salute per la ricerca del benessere delle persone, promuovendo lo sviluppo della comunità e del territorio sia sotto il profilo economico che scientifico.

I nostri dipendenti possono contare sulla disponibilità delle migliori tecnologie, su un ambiente lavorativo inclusivo, giovane e internazionale, su percorsi formativi dedicati, sul coinvolgimento attivo del futuro e della crescita aziendale.

Ti senti pronto a condividere con noi la tua strada? Scrivici a lavoraconnoi@materolbia.com e visita il sito: https://materolbia.com/lavora-con-noi/

