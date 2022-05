Dopo due anni di pandemia, il settore wedding è in ripresa; moltissime coppie sono state costrette a posticipare e, quest’anno, i ristoranti e le location faticano a rispondere a tutte le richieste. I matrimoni del 2022 saranno all’insegna della rinascita e della vitalità. Questo spirito è già visibile in tutte le tendenze del wedding, da quelle degli abiti da sposa, a quelle delle decorazioni, a quelle del cake design, a quelle della manicure. Di queste ultime parleremo in questo articolo; abbiamo scelto quattro tendenze principali per le unghie da sposa di quest’anno.

H2: Smalti semipermanenti e Baby Boomer: nail art french sfumata

Per i matrimoni in estate la tecnica di nail art baby boomer è tra le preferite per le unghie da sposa. Si tratta di una versione della french manicure che predilige un effetto sobrio ed elegante. Qual è la caratteristica principale del Baby Boomer? l’effetto sfumato al posto della lunetta bianca e definita della french classica. Per questo tipo di manicure è necessario scegliere degli smalti semipermanenti, preferibilmente gel o acrilici che non colino ma permettano di sfumare con facilità. L’effetto sfumato armonico non è facile da ottenere per chi è alle prime armi e le spose preferiscono sempre rivolgersi a delle onicotecniche per la loro manicure. Però, qualora vogliate sperimentarla a casa, online trovate degli smalti gel semipermanenti professionali, come quelli di Musa Nails. Online è disponibile anche tutto l’occorrente per l’esecuzione: gel builder, lima, lampada UV e Top coat. La nail art french sfumata spopola su Pinterest ormai da un anno e quest’anno sarà sicuramente una delle più scelte tra le spose dell’estate 2022. L’effetto degradé più scelto è sicuramente quello legato alle tonalità del nude o del rosa lattiginoso.

H2: Unghie forma ballerina o a mandorla

Preparatevi a vedere, in tutti i matrimoni a cui sarete invitati, spose con unghie con la cosiddetta forma ballerina o coffin nails (il termine inglese si riferisce alla forma della bara). Per poter apprezzare i risultati e le potenzialità di questa forma è preferibile realizzarla su unghie lunghe, meglio se ricostruite in gel. Quello che distingue la forma ballerina dalle altre è la base con linee diagonali e morbide che convergono su una punta dritta; proprio la forma di una scarpa ballerina. La ballerina shape fa sembrare le dita più affusolate ed allungate, mantenendo uno stile sobrio adatto ad un evento importante come il matrimonio. Sebbene rimanga un classico dagli anni ‘80, temiamo che la squoval (unione delle forme square e oval) quest’anno sarà superata dalla forma ballerina. Per realizzarla a casa, su unghie ricostruite gel, è necessario utilizzare una lima con grana spessa e procedere con la limatura in diagonale

H2: Toni nude e lattiginosi: manicure sposa semplici e minimal

Per quanto riguarda colori e toni la stagione dei matrimoni 2022 si apre con una netta prevalenza di nude e tinte lattiginose. La palette preferita è sicuramente quella del rosa che meglio si abbina ad uno stile minimal. La manicure monocolore è una scelta sempre valida e anche quest’anno molte spose stanno optando per questa soluzione. Nell’aria però, come dicevamo, c’è uno spirito di rinnovamento e al tradizionale si aggiungono degli elementi che danno brio e rinfrescano. Allo smalto monocolore si abbinano, quindi, dei glitter argentati o dorati per dare luminosità.

H2: Unghie sposa con nail art

La nail art per le spose di quest’anno vede l’affermarsi di decori floreali 3D, eleganti e sobri e l’utilizzo di strass e cristalli lucidi. I motivi floreali sono molto complessi e richiedono una grande esperienza e manualità. Si prediligono gel appositi per la nail art di colorazioni chiare, spesso bianchi o color argento. Gli strass vengono utilizzati prevalentemente per creare delle sottili linee brillanti. A queste, successivamente, si abbinano dei micro cristalli lucidi nei punti di raccordo tra le linee.

