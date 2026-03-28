Quanto tempo passiamo in bagno davanti allo specchio?

Succedere ogni giorno, quando ci laviamo, trucchiamo, facciamo la barba, la luce deve essere perfetta. Una luce non uniforme, le ombre, i colori falsati, non garantiscono lo stesso risultato.

Ci sono errori da evitare e soluzioni pratiche da adottare per poter garantire al tuo bagno una luce impeccabile. Luci regolabili permettono di adattare l’illuminazione alle diverse esigenze quotidiane, rendendo ogni gesto più deciso e confortevole. Anche il posizionamento delle fonti luminose gioca un ruolo fondamentale.

Scopriamo insieme come e quali scegliere.

Perché l’illuminazione dello specchio è così importante

Molto spesso si riduce, in maniera impropria, l’illuminazione dello specchio ad una questione estetica. La verità è che scegliere una buona luce è fondamentale per la cura personale. Make-up e rasatura hanno bisogno di una luce ben progettata per poter avere una visione del viso veritiera, senza zone di ombra garantendo un risultato uniforme.

Una cattiva percezione dei colori, al contrario, può alterare totalmente i toni della pelle ecco perché è necessario distinguere una luce bella da una funzionale.

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Gli errori da evitare con lo specchio in bagno

Lo specchio ha necessariamente bisogno di luci ma in relazione all’ambiente queste possono cambiare. In un bagno piccolo e poco illuminato, uno specchio con la luce dall’alto può essere la scelta sbagliata.

La luce dall’alto genera delle ombre sul viso e una percezione alterata dei colori. Succede infatti che si creano ombre sotto gli occhi e sotto il naso. Anche il mento assume una forma diversa e riflette un’immagine non veritiera.

Un altro importante errore da evitare è posizionare le luci in maniera non uniforme. Le luci troppo lontane dallo specchio, come le applique laterali o le doppie forme simmetriche, possono provocare una luce distorta e riflettere un’immagine che non corrisponde alla verità.

Gli errori continuano anche quando scegliamo una luce troppo calda o troppo fredda: quella fredda crea un aspetto asettico, quello comunemente chiamato effetto ospedale. La luce troppo calda riproduce invece colori alterati. Anche la luce non uniforme genera delle ombre dure.

Questo effetto, tendenzialmente figlio dei faretti, crea macchie di luce.

La soluzione per migliorare l’illuminazione

Per poter ottenere un risultato ottimale che sia funzionale alle nostre esigenze e allo stesso tempo esteticamente equilibrato, è importante scegliere con cura l’illuminazione. Tra tutte le soluzioni possibili, pensate per migliorare l'illuminazione domestica, la retroilluminazione è quella perfetta. Basta seguire pochi semplici consigli che partono innanzitutto dal colore. La luce neutra rappresenta in assoluto un’illuminazione equilibrata e realistica che non altera i colori e non tende né al giallo né al blu freddo.

Se non disponiamo di uno specchio retroilluminato e dobbiamo affidarci al classico con la luce esterna, quella frontale aiuta molto e facilita la diffusione uniforme.

Altro grande importante consiglio è evitate sempre la controluce.



Quando si sceglie come illuminare un bagno, non basta illuminare, bisogna illuminare bene. La luce giusta valorizza gli spazi, rende più funzionali le attività quotidiane e contribuisce a creare un’atmosfera piacevole e rilassante. Un’illuminazione studiata con attenzione sa unire estetica e praticità, evitando ombre fastidiose e mettendo in risalto ogni dettaglio. Per questo motivo, progettare la luce del bagno significa investire nel comfort e nel benessere di ogni giorno, trasformando un ambiente, spesso sottovalutato, in uno spazio davvero accogliente e armonioso.

Una buona illuminazione non è solo una questione tecnica, ma un vero e proprio elemento di design capace di migliorare la qualità dei tuoi gesti quotidiani.

Prendersi cura di sé e del proprio spazio, trasforma anche i gesti più semplici in veri e propri momenti di benessere.

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