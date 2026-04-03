Studio Health Experience conferma il proprio impegno costante nella ricerca del miglioramento fisico e mentale dei propri atleti. La filosofia del centro di Assemini si fonda sull’innovazione, la professionalità e l’attenzione alle esigenze individuali, elementi che guidano ogni percorso di allenamento e ogni investimento in nuove tecnologie. Tra le recenti implementazioni figurano una piattaforma avanzata per l’analisi della composizione corporea (BIA), due nuovi reformer per l’allenamento posturale e un sistema avanzato per il recupero muscolare e il rilassamento.

L’introduzione della tecnologia BIA rappresenta un significativo avanzamento nella capacità dello Studio di monitorare la composizione corporea dei propri clienti con precisione scientifica. Grazie alla tecnologia di bioimpedenziometria, è possibile ottenere dati dettagliati su massa magra, massa grassa, idratazione e metabolismo basale: informazioni fondamentali per strutturare programmi di allenamento e nutrizione sempre più personalizzati. Questo tipo di monitoraggio permette di valutare in modo concreto i progressi, identificare eventuali squilibri e ottimizzare ogni percorso di miglioramento fisico, assicurando risultati tangibili e sicuri.

Sul fronte dell’allenamento, l’inserimento dei nuovi reformer amplia l’offerta dedicata al lavoro posturale e funzionale. Si tratta di attrezzature versatili che permettono di modulare intensità e resistenza, rendendole adatte sia a chi desidera migliorare forza e flessibilità, sia a chi necessita di percorsi orientati alla prevenzione degli infortuni e al recupero. L’utilizzo del reformer favorisce inoltre lo sviluppo della consapevolezza corporea, elemento chiave per migliorare l’equilibrio, la coordinazione e la stabilità articolare.

A completare il nuovo asset tecnologico, il sistema di recovery muscolare professionale introduce un ulteriore elemento dedicato al benessere e al recupero. Questo dispositivo consente di integrare momenti di rilassamento guidato all’interno del percorso di allenamento, supportando il recupero muscolare e contribuendo alla riduzione dello stress fisico e mentale.

L’insieme di questi investimenti è il risultato di un percorso di continua evoluzione che caratterizza l’approccio di Studio He. La scelta di investire in strumenti tecnologicamente avanzati riflette la volontà di offrire percorsi personalizzati che combinano allenamento, prevenzione e benessere. Ogni atleta può così vivere un’esperienza completa e mirata, in cui ogni sessione contribuisce al raggiungimento di obiettivi concreti, senza trascurare la sicurezza e la qualità dell’allenamento.

L’innovazione tecnologica, unita alla professionalità del team e alla cura dei dettagli in ogni percorso, testimonia la filosofia dello Studio He: il benessere e la performance non sono mai statici, ma in costante evoluzione. Ogni investimento, ogni aggiornamento delle attrezzature e ogni percorso personalizzato sono pensati per accompagnare i clienti verso risultati concreti e duraturi, garantendo un’esperienza di allenamento completa, sicura e motivante.

Con l’inserimento di queste novità Studio Health Experience rafforza così la propria posizione come realtà di riferimento nel settore dei percorsi one to one, offrendo strumenti all’avanguardia e la certezza di allenamenti basati su dati concreti e metodologie scientificamente fondate. L’innovazione continua e la dedizione al benessere dell’atleta confermano l’impegno del centro di via Eleonora d’Arborea di Assemini nel creare esperienze di allenamento uniche, efficaci e sempre al passo con le più recenti novità del settore.

Informazione promozionale a cura di Jump Fitness e Studio Health Experience

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