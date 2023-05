L’edizione del 2023 di Monumenti Aperti vede la partecipazione di sessanta comuni della Sardegna e circa 750 monumenti visitabili gratuitamente, sotto la guida di oltre 16.000 persone tra studenti e volontari.

Monumenti Aperti è un progetto culturale nato a Cagliari nel 1997 dalla passione e l’impegno di un gruppo di studenti universitari riuniti nell’Associazione Ipogeo. Dal 1999 è organizzata e coordinata dall’Associazione Imago Mundi OdV.

Dopo i cinque fine settimana in Sardegna, dal 6 Maggio al 4 Giugno, e dopo la pausa estiva, Monumenti Aperti si sposta oltremare e approda nella Penisola, in alcuni comuni dell’Emilia Romagna e della Puglia.



“Pratiche di meraviglia”: tra passato e futuro



La manifestazione ha sensibilmente modificato le modalità di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, coinvolgendo con successo visitatori di tutte le fasce d’età.

Il payoff dell’edizione 2023, “Pratiche di meraviglia”, è un invito a riscoprire il piacere di meravigliarsi davanti alle bellezze a cui sembriamo esserci abituati e a reinvestire sulla memoria.

Il visual della campagna rappresenta, attraverso la tecnica del collage, il capo della Venere di Milo arricchita con dettagli fotografici di un viso di donna contemporanea. Il messaggio che si vuole comunicare è la riduzione della distanza che si crea tra il monumento e chi lo guarda, un monumento che è vestigia del passato ma anche e soprattutto radice per il futuro.



Cagliari 27 e 28 maggio



Oltre alle consuete visite guidate alla scoperta dei tesori di Cagliari, spesso sconosciuti a molti, la manifestazione Monumenti Aperti offre una serie di percorsi originali progettati per il mondo della disabilità, in accordo con le associazioni di settore.

L’arte e la cultura sono e devono essere di tutti, anche per i più piccoli per cui sono realizzate visite guidate apposite. Il programma è ogni anno più ricco e si può consultare alla pagina dedicata a Cagliari, per non perdere nessuno degli appuntamenti.



Heart of Sardinia: guida e itinerari di #MonumentiAperti2023

Heart of Sardinia è un’app gratuita per iOS e Android, che da cinque anni promuove il patrimonio turistico dell’isola. È l’app ufficiale dell’edizione 2023 di Monumenti aperti e rappresenta una guida digitale per tutti i visitatori: al suo interno è possibile consultare la mappa dei monumenti visitabili e salvare gli itinerari in anticipo.

I contenuti della manifestazione sono ospitati nel sito ufficiale www.monumentiaperti.com.

Il racconto in diretta è disponibile anche su Facebook, Instagram e Twitter.

L’hashtag ufficiale è: #MonumentiAperti2023.



Le istituzioni aderenti



L’edizione del 2023 di Monumenti Aperti si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana, come ormai accade continuativamente dal 2008. È realizzata inoltre con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; con il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna; con il contributo di Ministero della Cultura e Ministero del Turismo, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Beni Culturali e Assessorato del Turismo, dei 60 Comuni aderenti e con il contributo di Fondazione di Sardegna.



© Riproduzione riservata