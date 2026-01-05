Vivere da soli è sinonimo di indipendenza, ma porta con sé preoccupazioni: un malore improvviso, una caduta, l’impossibilità di contattare qualcuno. In Italia si registrano oltre due milioni di incidenti domestici ogni anno e, per le persone anziane, la paura di non riuscire a chiedere aiuto limita la quotidianità. Il Telesoccorso Alarm System risponde a queste esigenze, promuovendo la domiciliarità sicura. Il servizio si basa su un dispositivo leggero e indossabile, collegato alla Centrale Operativa certificata UNI CEI EN 50518, attiva 24 ore su 24.

Con un gesto si contatta un operatore qualificato, che attiva i soccorsi, informa i familiari, restando in contatto con la persona fino alla fine dell’emergenza.

Lo strumento è disponibile anche con rilevamento automatico delle cadute, per garantire sicurezza e autonomia con un’assistenza continua.

