L’OFFERTA

Enel X Way, la business global line del Gruppo Enel dedicata alla diffusione della mobilità elettrica, e Confartigianato hanno pensato ad una soluzione “chiavi in mano” per tutti i piccoli e medi imprenditori sardi. Con l’offerta “Recharge Partner – Modello vendita” Enel X Way aiuta le piccole e medie imprese sarde ad aderire al bando della Regione Sardegna per la diffusione della #emobility nelle #smartcity

L’offerta proposta comprende una stazione (ad uso pubblico), la JuicePump 75 kW Trio. Nello specifico mentre Enel X Way Italia gestirà la progettazione e l’infrastrutturazione, Confartigianato avrà a carico la parte burocratica, agevolando così le PMI nella richiesta dei fondi della Regione.

Enel X Way Recharge Partner è un’offerta dedicata alle imprese che desiderano diventare partner commerciali di Enel X Way Italia installando infrastrutture di ricarica (IdR) ad accesso pubblico nelle proprie aree di parcheggio

Si rivolge ai clienti Business che abbiano le seguenti caratteristiche:

Potenza residua al contatore tale da consentire il corretto funzionamento delle IdR (almeno 60 kW)

Sito accessibile al pubblico H24

Si tratta di una soluzione «chiavi in mano» che prevede:

Infrastruttura di ricarica (IdR): il Partner diviene proprietario delle IdR

Allaccio al POD del Partner

Servizio di installazione standard inclusa

Servizio di gestione e manutenzione per 8 anni

Revenue Share fissa: il Partner riceverà il 70% per i ricavi provenienti dai servizi di ricarica venduti sulle IdR

IL BANDO

Stiamo parlando di un bando pubblico a supporto delle PMI in Sardegna che prevede azioni di supporto alle piccole e medie imprese per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica veloce accessibili al pubblico lungo le principali reti viarie di collegamento della Sardegna o nelle zone industriali.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 21.06.2022 fino alle ore 14.00 del 30.09.2022.

Ecco il link al bando pubblicato sul sito della Regione Sardegna.

BENEFITS

La mobilità elettrica ha diversi benefits per i vari soggetti che ne beneficiano dei vantaggi ad essa connessa. In particolare, l’offerta Recharge Partner porta con sé una serie di vantaggi competitivi, per una serie di soggetti. In primis per il partner che abbraccia la mobilità elettrica poiché arricchisce la sua offerta, dando un imprinting votato alla sostenibilità e modernità, e che può rientrare dell’investimento grazie alle reveneus sul consumo di energia dei clienti.

Ne beneficiano anche i clienti di EXW poiché avranno maggiori destinazioni presso cui ricaricare il proprio veicolo, ma anche tutti gli altri utenti grazie agli accordi di interoperabilità che EXW ha in piedi con diversi partner.

I vantaggi sono sostanziali pure per il territorio, che vede crescere così la rete infrastrutturale attraverso la contribuzione di più soggetti, per il Sistema in senso generale perché appunto con il contributo di ciascuna parte si favorisce un ecosistema elettrificato, sostenibile, silenzioso, pulito.

