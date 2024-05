La festa di Sant'Efisio è uno dei biglietti da visita della Sardegna, una ricorrenza religiosa e folcloristica molto sentita dai cittadini ed un unicum nel mondo capace di unire l’isola intorno alla città di Cagliari, dove questo culto trova il suo cuore pulsante da centinaia di anni.

Le celebrazioni per il Santo martire guerriero, che salvò il capoluogo dalla grande epidemia che colpì tutta l’Europa nel XVII secolo, ricorrono due volte all’anno: la prima, a gennaio, la seconda, proprio in questi giorni, dal 1° al 4 maggio, e garantiscono un’emozione continua, densa di momenti di condivisione, relazione e preghiera.

Una grande festa che unisce persone di ogni età, cittadini e turisti, e che culmina nella solenne processione fino a Nora, a memoria dello scioglimento del voto che Cagliari dedicò al Santo perché lo liberasse dalla peste, nel 1656.

Trascorse 368 edizioni, per quella 2024 i Centri Commerciali Gallerie Sardegna - Olbia Mare a Olbia, I Fenicotteri a Cagliari e Porte di Sassari a Sassari – gestiti da Nhood hanno fortemente voluto unirsi a questa ricorrenza per ribadire la propria attenzione e cura per le Persone, i Territori e la loro Cultura.

Ad esempio, il Centro Commerciale I Fenicotteri Santa Gilla a Cagliari sarà regolarmente aperto nella giornata del 1° maggio e successive offrendo spazi relax, ricca offerta di negozi e servizi ristorativi ai numerosi turisti, visitatori e cittadini attesi a Cagliari.

Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali gestiti da Nhood in Sardegna: “La Festa di Sant’Efisio è un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere l’autenticità di un’esperienza in Sardegna ed anche noi, nei nostri Centri Commerciali Galleria Sardegna, vogliamo dare un contributo tangibile alle celebrazioni aprendo i nostri spazi non solo alle occasioni di svago, shopping e ristorazione, ma anche per confermare, ancora una volta, che siamo vicini alle Persone, ai Territori e alla loro Cultura, patrimonio prezioso da valorizzare, per far sì che resti viva, conosciuta e amata in tutto il mondo”.

Vi aspettiamo al Centro Commerciale I Fenicotteri Santa Gilla a Cagliari, Porte di Sassari e Olbia Mare.

