Barumini e la famiglia Zapata, una storia indelebile che affonda le sue radici nel tempo, in particolare nel Cinquecento, e che ha lasciato tracce ancora oggi profondamente visibili nella cittadina della Marmilla, a pochi passi da Su Nuraxi, oggi importante sito Unesco. Un periodo nel quale Barumini svolse un ruolo di rilievo quale sede della Baronia cosiddetta di Las Plassas, nata attraverso alterne vicende dal feudo creato in Marmilla nel Quattrocento, e retta dai primi del Cinquecento dagli Zapata.

A raccontare queste appassionanti vicende, legate a una delle più longeve famiglie feudali del Regno di Sardegna, ma nello stesso tempo emblematiche della storia dell’Isola fra Trecento e Ottocento, sarà lo storico Giovanni Serreli, con la conferenza “Gli Zapata e il feudo di Las Plassas”, che si terrà lunedì 13 marzo alle 17:15 al Centro Giovanni Lilliu di Barumini.

L’incontro costituisce il quinto appuntamento di un ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dal Comune di Barumini quale percorso di formazione del personale della Fondazione, ma sarà aperto al pubblico, come i precedenti incontri, con l’obiettivo di offrire momenti di confronto e approfondimento sulla storia isolana e sull’importanza della tutela, della conservazione e della promozione del patrimonio culturale sardo.

Nel corso della serata, avvalendosi delle ricerche scientifiche condotte negli ultimi 25 anni, Giovanni Serreli ripercorrerà in maniera divulgativa la storia del feudo di Las Plassas e degli Zapata. Un lungo filo conduttore che porterà i partecipanti ad esplorare le vicende del passato feudale – in Marmilla e in generale in Sardegna – ma anche, in controluce, le vicende delle comunità che insistevano nella Baronia, da Barumini a Villanovafranca, passando per Las Plassas. Senza dimenticare l’importanza di un territorio, la Marmilla storica, da sempre cruciale nell’affascinante storia di Sardegna.

A seguire, il prossimo venerdì 24 marzo, è in programma l’ultima tappa della serie di conferenze. La serata, che inizierà alle ore 17:15, sarà dedicata all’incontro con l’archeologo Giovanni Ugas che parlerà dell’architettura dei nuraghi con riferimento all’evoluzione dei caratteri strutturali, ai contesti e al riuso nel tempo.

