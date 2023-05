Il metano rappresenta una soluzione energetica efficace e comoda per la vita quotidiana dei cittadini sardi. La principale società di vendita di gas in rete ed energia elettrica in Sardegna, Gaxa, si impegna da oltre due anni per garantire una fornitura costante di gas naturale metano in molti Comuni dell’Isola.

Principali usi del metano

Grazie al metano è possibile cucinare, riscaldare la casa e produrre acqua calda in modo efficiente e senza limitazioni, offrendo un comfort superiore grazie all’erogazione continua che elimina la preoccupazione di rimanere senza gas nel momento del bisogno.

I vantaggi del metano

Il suo alto potere calorifico lo rende perfetto per alimentare i fornelli, per produrre acqua calda immediatamente disponibile a differenza dello scaldabagno elettrico, e per garantire un riscaldamento uniforme, costante in tutte la casa e che lascia i caloriferi caldi per diverso tempo dopo lo spegnimento della caldaia, consumando energia solo durante l'uso. Per queste ragioni, il metano si configura come fonte di energia ideale per la casa, sicura e conveniente. Dal punto di vista ambientale, il metano presenta vantaggi significativi grazie alla sua combustione più pulita, che contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra, producendo meno di CO2 rispetto ad altre fonti di energia come propano, gasolio, legna e pellet. Inoltre, la rete in cui oggi scorre il gas naturale in Sardegna è già pronta ad accogliere anche altre fonti energetiche come il biometano e l’idrogeno.

Un futuro energetico più innovativo

In conclusione, scegliere oggi il metano per la propria casa significa adottare una soluzione più efficiente, pulita e conveniente, e rappresenta un passo importante verso un futuro energetico più innovativo per la nostra Isola.

I comuni sardi coperti da Gaxa

Ecco la lista dei comuni serviti da Gaxa con il gas naturale metano: Alghero, Alà dei Sardi, Arzana, Bari Sardo, Barrali, Baunei, Benetutti, Berchidda, Cardedu, Cargeghe, Elini, Escalaplano, Gairo S.E, Gairo Tarquisara, Girasole, Guasila, Ilbono, Irgoli, Ittireddu, Ittiri, Lanusei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Marrubiu, Masainas e Fraz. Is Fiascus, Mogoro, Monastir, Monserrato, Muros, Nuraminis e fraz. Villagreca, Olmedo, Onifai, Osini, Ossi, Ozieri, Palmas Arborea, Pattada, Perdasdefogu, Piscinas, Porto Torres, Putifigari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Nicolo Arcidano, San Sperate, San Teodoro, Sanluri, Santa Giusta, Sassari, Sennori, Serramanna, Serrenti, Sestu, Settimo San Pietro, Seui, Siniscola, Sinnai, Sorso, Talana, Tertenia, Tissi, Tortolì, Tratalias, Triei, Tula, Ulassai, Uras, Uri, Urzulei, Usini, Ussana, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villaperuccio, Villarios fraz. Di Giba.

