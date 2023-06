Anfiteatri, Armi e armature, Vita quotidiana e la Sardegna romana. Sono le quattro sezioni che raccontano l’antica storia dei gladiatori nella mostra che a Barumini sta appassionando ogni giorno i tanti visitatori che vogliono scoprire la storia degli uomini che si celavano dietro gli elmi e le armature diventate leggenda. Un viaggio nel mondo di questi combattenti in tutti i risvolti della loro vita, comprese curiosità e segreti, grazie alla mostra intitolata: “Gladiatori e Antica Roma in Sardegna: Mito, storia e rappresentazione artistica”. L’appuntamento è frutto della proficua collaborazione tra la Fondazione Barumini Sistema Cultura, il Comune di Barumini, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

In vetrina al Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale Giovanni Lilliu ci sono i tanti reperti come schinieri ed elmi, armi e vasellame utilizzato nella vita quotidiana (ceramiche, mestoli, bronzi, boccali e bottiglie in vetro). Ma il visitatore può ammirare anche gli strumenti per il benessere e la cura del corpo, lucerne con raffigurazione di gladiatore. Presente anche una stampa ad alta definizione di alcune pitture parietali ritrovate nelle case di Pompei rappresentative dell’anfiteatro e dell’alimentazione. Tutti elementi, accompagnati da video su anfiteatri, armature e sull’alimentazione dei gladiatori, che faranno conoscere ai visitatori ogni aspetto del mito dei gladiatori. Un percorso che nasce dalle fonti letterarie ed epigrafiche, dalle quali emerge l'importanza che ebbero i gladiatori per decretarne lo straordinario successo, l'addestramento e la formazione professionale.

L’appuntamento con la mostra si inserisce nel percorso di collaborazione che la Fondazione ha attivato con il Mann di Napoli e che sta producendo grande successo in tutti gli appuntamenti fin qui messi in campo. La mostra è un altro tassello che permette di offrire ai turisti un’ampia scelta di eventi da associare alle visite agli straordinari siti archeologici di Barumini.

LA MOSTRA È VISITABILE TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, ORARIO CONTINUATO DALLE ORE 10 (ULTIMA VISITA GUIDATA DALLE ORE 19)

Per informazioni: http://www.fondazionebarumini.it

http://www.fondazionebarumini.it/it/news/il-mito-dei-gladiatori-rivive-a-barumini-al-via-la-nuova-mostra-sino-al-31-dicembre/

© Riproduzione riservata