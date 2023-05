Il posizionamento Seo è diventato fondamentale per le aziende, di grandi come di piccole dimensioni. Un discorso che riguarda sia chi offre prodotti e servizi sul web ma anche in presenza.

Non fanno eccezione le realtà sarde come studi medici, professionisti dell’edilizia, commercialisti, avvocati, veterinari, attività della ristorazione e via dicendo, per le quali la Local Seo o Local Search Engine Optimization rappresenta un’opportunità in grado di valorizzare la propria presenza a livello territoriale.

Come funziona il posizionamento local nei motori di ricerca? Si tratta di un insieme di tecniche e strategie in grado di elevare l’impresa rispetto ai competitors, portandola ai primi posti delle ricerche localizzate degli utenti su Google: il re dei motori di ricerca e il più adoperato su scala planetaria.

Se pensate che gli utenti della Sardegna siano ancora soliti utilizzarlo poco, è ormai vero da diversi anni il contrario. Secondo una ricerca realizzata da Telecom, già dal 2015-2016, e quindi prima del boom della pandemia, l’isola era ai primi posti sia per quanto riguarda l’uso di internet, sia rispetto alla copertura a banda larga.

I sardi vanno sul web soprattutto per fare shopping e reperire informazioni, oltre che per le attività di intrattenimento: capire come funziona la Seo, soprattutto a livello territoriale, si rivela perciò fondamentale.

SEO Local: di cosa si tratta

Le strategie di Seo lavorano sul posizionamento all’interno delle SERP degli utenti, ovvero le pagine che compaiono quando ognuno di noi fa una ricerca su un motore di ricerca, Google in primis.

Entrando più nel dettaglio, la Google Local Search Seo agisce attraverso la combinazione di tre elementi: evidenza, distanza, pertinenza. Essi vengono mostrati con l’ausilio del geolocalizzatore del motore di ricerca, Google Maps, all’interno di ricerche distinte da quelle generaliste.

In questo modo all’utente compaiono le attività e i luoghi di interesse più vicini alla propria vicinanza, ma anche quelli più in linea con le sue esigenze, a seconda dell’uso che ha fatto nella ricerca delle parole chiave.

Per tutti questi motivi una consulenza Seo Local in zona rappresenta un’opzione da non sottovalutare per tutte quelle realtà, aziende ma anche professionisti, che hanno bisogno di farsi trovare in loco: l’uso di internet e degli strumenti di Google è attualmente il modo più diffuso.

Perché avere un esperto local SEO al proprio fianco

Perché è importante avvalersi di una consulenza local SEO? Cerchiamo di spiegarci meglio con un esempio.

Avete preso da poco casa a Quartu Sant’Elena, che ricordiamo essere dopo Cagliari e Sassari il terzo comune più popolato della regione, e siete alla ricerca di un veterinario di fiducia per il vostro amico a quattro zampe.

Oltre a chiedere ad amici e parenti, non abbiamo dubbi: farete una ricerca su Google, digitando ad esempio le parole “clinica veterinaria Quartu”. Vi compariranno non solo oltre 78.000 risultati ma anche una grafica di Google Maps che li elenca rispetto alla vostra posizione, con i primi tre considerati più rilevanti in evidenza.

Per ogni attività vengono riportate recensioni, contatti, indicazioni, orari di apertura e via dicendo; compaiono oltre che sulle pagine di Google anche su quelle dei social.

Il problema è che sono apparsi più di 78.000 risultati! Come farsi trovare dagli utenti? Proprio attraverso le strategie del local digital marketing, un ramo del marketing in cui è appunto specializzato un SEO Specialist o consulente SEO: uno dei professionisti più richiesti dell’era digitale.

Nello specifico occorrerà avvalersi di un consulente local SEO e trovarne uno competente e affidabile non è semplice, dal momento che è richiesto un percorso di studi particolare e un insieme di competenze specifiche.

Cosa offre una consulenza SEO

Una delle realtà più interessanti tra quelle specializzate in search engine optimization è SEO Leader di Christian Cilli, un consulente e formatore specializzato in SEO, Digital PR, Content Marketing e naturalmente in Seo Local Search. Le competenze professionali che ha maturato in diversi anni di esperienza l’hanno reso capace di creare una strategia di marketing a misura della singola azienda.

SEO Leader è in grado di capire come creare una landing page e trovare le parole chiave di un sito, andandolo a ottimizzare e facendolo risaltare all’interno delle ricerche degli utenti.

Lo fa mettendo a disposizione un’ora di consulenza SEO gratis in cui potersi conoscere e già fare un quadro della situazione, individuando in pochi e semplici passaggi, sette per la precisione, l’approccio giusto da adottare.

Ogni azienda è diversa, è unica e presenta potenzialità tutte da sviluppare. Ciò vale ancora di più in un contesto come la Sardegna, dove non mancano i professionisti qualificati: hanno solo bisogno di farsi conoscere. La search engine optimization, ovvero la SEO e la Local SEO in particolare, è sotto questo punto di vista lo strumento ideale.

I prezzi per quanto riguarda la local SEO? Non c’è una parola chiave soltanto, in questo caso, a meno che non si usi il termine “dipende”. Occorre capire cosa è davvero necessario fare per portarsi in alto (e cosa non lo è) in base al proprio budget.

La somma da investire è, comunque, decisamente inferiore a quella che comportano soluzioni di stampo tradizionale. Quello che davvero è imprescindibile è avere al proprio fianco un consulente SEO esperto di local SEO come SEO Leader. Una professione che non si può improvvisare.

© Riproduzione riservata