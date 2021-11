Le aziende Sarde possono crescere economicamente, risparmiare sul consumo di energia e rendere i loro business più sostenibili, così da diventare non solo protagoniste della transizione energetica ma anche un esempio da seguire per il resto d’Italia. E tutto questo è possibile già adesso scegliendo le soluzioni end-to-end messe a disposizione da Enel X e Enel Energia, società del Gruppo Enel, che propongono offerte luce sul mercato libero e soluzioni di efficienza energetica per guidare la transizione energetica delle aziende

Prima regione carbon neutral. Del resto, questa possibilità si inserisce in un contesto già orientato alla svolta green. Secondo lo studio Una valutazione socio-economica dello scenario rinnovabili per la Sardegna, realizzato dall’Università di Padova e dal Politecnico di Milano per conto del WWF, l’isola potrebbe diventare, entro il 2030, la prima regione d’Italia alimentata esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili. Un balzo nel futuro reso realizzabile dalla concomitanza di due fattori: da un lato, la Sardegna presenta delle condizioni geografiche e climatiche uniche, che la rendono particolarmente adatta alla produzione di energia da fonti rinnovabili; dall’altro, tra il 2026 e il 2027 è prevista l’entrata in funzione del Tyrrhenian Link, un doppio cavo sottomarino che porterà in Sardegna 1000 MW di potenza. In altre parole, la Sardegna potrebbe essere la prima regione d’Italia a dire definitivamente addio ai vettori energetici fossili. E ad alimentare aziende, uffici pubblici e abitazioni private unicamente con energia prodotta da fonti rinnovabili.

Open Energy. Le aziende della Sardegna possono avere un ruolo di primo piano in questo processo e, contemporaneamente, crescere e risparmiare. Come? Approfittando dalla soluzione Open Energy di Enel Energia, che permette alle imprese di pagare l’energia al prezzo di costo, tenendo la spesa energetica sotto controllo e avendo la certezza di utilizzare energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. I vantaggi di questa soluzione non sono soltanto economici: le aziende che scelgono Open Energy contribuiscono al processo di decarbonizzazione e si pongono come promotrici e sostenitrici della transizione energetica, con un ritorno positivo anche in termini di immagine.

Semplificazione e vantaggi. Un passaggio di questo tipo potrebbe sembrare difficile per aziende che hanno intrapreso da poco o stanno pensando di intraprendere la strada della sostenibilità. Ma non è così, scegliendo Open Energy le aziende ridurranno i costi e consumi, sviluppando maggiore efficienza produttiva e minore impatto ambientale delle attività produttive. Enel X chiude il cerchio virtuoso dell’elettrificazione abilitando le aziende a nuove soluzioni energetiche sostenibili, seguendole direttamente dagli aspetti contrattuali fino all’implementazione della soluzione individuata ad hoc..

Elettrificazione degli usi anche per le aziende. L’offerta di Enel x fa parte di un ecosistema ben più ampio: quello della completa elettrificazione dei consumi, ovvero dell’utilizzo del vettore elettrico per fornire servizi precedentemente soddisfatti da altre fonti energetiche. Ad esempio, le aziende possono scegliere i veicoli elettrici per la loro flotta, così come installare impianti fotovoltaici per produrre l’energia di cui hanno bisogno. Tutte soluzioni che Enel X fornisce con la formula “chiavi in mano”.

Il partner della sostenibilità. Enel X è il partner più qualificato per le aziende sarde che vogliono diventare protagoniste della transizione energetica e contribuire alla diffusione dell’elettrificazione degli usi: le sue soluzioni, modulari e scalabili, aprono il mondo dell’elettrificazione anche al business.

