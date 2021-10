In poco tempo easyNoleggio è diventato un autentico punto di riferimento per piccole, medie e grandi imprese, così come per privati che necessitano di noleggiare per la propria attività attrezzatura e macchinari per il lavoro. Con un network capillare, diffuso fino al momento in quattro regioni italiane, easyNoleggio rappresenta oggi la più importante realtà di noleggio a livello nazionale in Italia.

È proprio nell'ottica di una continua crescita di tale network che easyNoleggio ha siglato un accordo di franchising e licensing con SAMA, azienda leader nel settore del noleggio di macchinari per la costruzione in Sardegna. Si combinano così le approfondite conoscenze tecniche dell'azienda sarda e la soluzione interamente digitale di easyNoleggio, perfetto per rendere la procedura di noleggio estremamente facile e accessibile a qualsiasi cliente. Tramite l'accordo in questione l'azienda SAMA ha acquisito i diritti del marchio easyNoleggio Sardegna, ed è diventata così suo partner esclusivo su base regionale.

Il noleggio macchinari ed attrezzature per l'edilizia in Sardegna entra così in una nuova dimensione: illustriamo di seguito i dettagli di questa nuova partnership.

SAMA ed easyNoleggio: perché scegliere il noleggio via digitale

Come appena citato, easyNoleggio ad oggi rappresenta la più importante piattaforma digitale di noleggio di attrezzatura e macchinari per l’edilizia in Italia. Il settore del noleggio di macchinari per la costruzione ha intravisto la necessità di trasferirsi in digitale in particolar modo dopo l'avvento della pandemia, periodo che ha accentuato per molte aziende il bisogno di sfruttare la digitalizzazione dei propri servizi.

In tal senso easyNoleggio si è posta l'obiettivo di fornire un solido e affidabile strumento di noleggio via Web, in modo capillare e diffuso su tutto il territorio italiano, andando a costituire una sorta di hub per tutti gli stakeholder coinvolti in questo settore. easyNoleggio può garantire questo grazie alla società Rentuu, specializzata nella digitalizzazione di processi e standard e che gestisce la rispettiva piattaforma digitale. Rentuu può vantare un investimento effettuato nel 2019 da easyGroup e Sir Stelios Haji-Ioannou, fondatore di easyJet: grazie a questo aiuto fondamentale la società ha dato il via ad una rete di noleggio, presente ad oggi su ben 31 territori, tra cui il Regno Unito, Svizzera e Spagna.

In Italia, easyNoleggio è ad oggi presente in Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, con un servizio di noleggio di macchinari industriali già ben diramato, che permette anche alle regioni limitrofe di usufruire dei rispettivi benefici.

SAMA: azienda leader nel settore del noleggio di macchinari per l’edilizia in Sardegna

Grazie alla partnership con SAMA, easyNoleggio approda così anche in Sardegna.

SAMA è un'azienda leader nel settore del noleggio di macchinari e attrezzature da lavoro, in particolar modo per il territorio della Sardegna. L'azienda può contare su due sedi, una a Cagliari e una a Sassari, ed è in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni personalizzate per imprese e professionisti.

Settori come l'edilizia e la riqualificazione urbana, oppure il settore industriale, molto spesso richiedono un utilizzo di macchinari adeguati: per tale motivo SAMA propone ai propri clienti mezzi di movimentazione, sistemi di scaffalature e stoccaggio e altri servizi di noleggio e assistenza. Ciò è reso possibile da un team composto da persone esperte e competenti nel settore, in grado di offrire ai propri clienti la massima professionalità, precisione e affidabilità.

easyNoleggio e SAMA: un accordo che guarda al futuro

Come affermato anche da Corrado Cavalli, amministratore di SAMA, l'azienda può contare su oltre vent'anni di attività nel settore e ha intravisto in easyNoleggio l'opportunità di potersi spostare su canali digitali, non solo per aumentare la visibilità dell'impresa, ma anche e soprattutto per estendere il proprio servizio in modo ancora più capillare.

D'altro canto, la piattaforma digitale messa in campo da easyNoleggio e Rentuu mira soprattutto ad una forte semplificazione del processo di noleggio che molti clienti si trovano a dover affrontare. Come sostiene Fabrizio Della Pace, Direttore esecutivo di easyNoleggio, l'investimento nel digitale e la semplificazione del processo di noleggio permette alle aziende di emergere nel mercato locale e nazionale, e l'accordo con SAMA non può che essere di buon auspicio per tutto il settore.

L'accordo di franchising tra easyNoleggio e SAMA guarda al futuro, per entrambe le parti. Se per l'azienda sarda si tratta dell'occasione di incrementare il proprio bacino di utenza grazie alle enormi potenzialità del digitale, per easyNoleggio si tratta di un ulteriore passo in avanti nella diffusione del servizio su tutto il territorio italiano.

© Riproduzione riservata