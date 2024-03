Lo stabilimento termale delle Antiche Terme di Sardara sta per riaprire i suoi cancelli per tutti coloro che vogliono usufruire del ciclo di cure termale a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Il prossimo 8 aprile 2024, si inaugura la stagione dedicata alla salute e al benessere che si estenderà fino al 21 dicembre. Le cure termali sono una straordinaria opportunità per coloro che cercano soluzioni efficaci per il trattamento e la prevenzione di varie condizioni di salute.



Le Cure Termali Convenzionate e i loro Benefici

Sai che puoi usufruire di un ciclo di cure Termali (fanghi o inalazioni) a carico del Sistema Sanitario Nazionale? Le Terme di Sardara sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale per offrire una vasta gamma di cure termali:

Fangoterapia e Balneoterapia : Questi trattamenti sono particolarmente indicati per le malattie reumatiche come l'osteoartrosi e altre forme degenerative, sfruttando l'effetto antiinfiammatorio e analgesico del fango e dell'acqua termale.

: Questi trattamenti sono particolarmente indicati per le malattie reumatiche come l'osteoartrosi e altre forme degenerative, sfruttando l'effetto antiinfiammatorio e analgesico del fango e dell'acqua termale. Cure Inalatorie: Ideali per le malattie delle vie respiratorie , queste cure migliorano la funzionalità polmonare e aiutano in condizioni come bronchiti croniche e sinusiti.

Ideali per le , queste cure migliorano la funzionalità polmonare e aiutano in condizioni come bronchiti croniche e sinusiti. Cure Sordità Rinogena: Trattamenti specifici per le malattie otorinolaringoiatriche , come otiti catarrali croniche e stenosi tubariche.

Trattamenti specifici per le , come otiti catarrali croniche e stenosi tubariche. Cure Idropiniche: Indicate per trattare diversi disturbi interni attraverso l'ingestione di acque minerali naturali.

Per accedere alle cure termali, è indispensabile prenotare. La prenotazione deve essere effettuata contattando telefonicamente la segreteria delle terme. Al momento della prenotazione è necessario avere con sé la prescrizione del proprio medico.

Modalità di Prescrizione e Accettazione

Prescrizione Medica: Per usufruire delle cure termali, dovrai consultare il tuo medico di famiglia che, valutando la tua specifica condizione, potrà prescrivere il ciclo di cure più adatto, utilizzando il modulario del Sistema Sanitario Nazionale.

Regolamentazione dei Ticket: I pazienti sono soggetti a diverse tariffe a seconda della loro categoria di esenzione, con una quota fissa per i non esenti e tariffe ridotte o nessun costo per le categorie protette e i pazienti totalmente esenti.

Pazienti parzialmente esenti, pagano la quota fissa di Euro 3,10:

Pazienti totalmente esenti, non pagano nessuna quota ticket

Pazienti non esenti, pagano la quota fissa di euro 55,00 per l’intero ciclo di cura.

Categorie protette

Le Categorie Protette (ex art.57 comma 3 l.n.833/78 e art.13 c.6 D.L. n.463/83, come modificato dalla legge di conversione L.n.638/83) possono fruire, nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico. Vengono fatti rientrare in questa categoria: invalidi per causa di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, invalidi del lavoro.

Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità che, nell’anno solare in corso, non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.

Le terme per i lavoratori

Le prestazioni termali non possono essere fruite dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario. È possibile per il personale rientrante nella categorie dei mutilati, invalidi di guerra o per servizio, effettuare le cure prescritte in relazione al proprio stato di invalidità, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi CCNL, avvalendosi del congedo per cure, rientrante nella disciplina delle assenze per malattia. Nel caso in cui, per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici, il medico dell’ASL o degli enti previdenziali giudichi determinante il ricorso ad un tempestivo trattamento termale e per tale ragione venga sconsigli un differimento del trattamento, il dipendente, fruendo del congedo per malattia, potrà recarsi ad effettuare le prescritte terapie presso le Terme indicate. Quest’indirizzo normativo è stato ribadito anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione, che ha sottolineato la necessità da parte del medico prescrittore di un motivato giudizio circa l’indifferibilità del trattamento e la “specifica idoneità terapeutica o riabilitativa delle cure prescritte”.

Volete prenotare le vostre cure termali?

L'approccio delle Antiche Terme di Sardara al benessere è profondamente radicato nella convinzione che la salute sia un diritto accessibile a tutti. Grazie alla stretta collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale e all'impegno nel fornire cure di alta qualità, le terme invitano tutti a sfruttare questa occasione per dedicarsi alla propria salute in un contesto di storica bellezza e tranquillità naturale.

Per prenotare le vostre cure termali contattare la struttura delle Antiche Terme di Sardara con la prescrizione del proprio medico al 0709387200.

