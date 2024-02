Cosa mette insieme una delle principali agenzie di comunicazione digitale della Sardegna e un pubblicitario francese innamorato dell'Isola con 40 anni di esperienza nel marketing? Una grande sfida legata alla mobilità: supportare Acentro nel portare in Sardegna le più importanti innovazioni mondiali del settore, dal car sharing alle bici elettriche passando per tutte le forme di mobilità leggera e alternativa.

Con questo obiettivo nasce nell'Isola una nuova agenzia di comunicazione creativa multimediale. VistaJPT ha origine dalla partnership tra il gruppo digitale TECHNOLOGIES e JEAN-PAUL TRÉGUER e si presenta come specialista delle strategie di comunicazione unendo i media off-line e on-line per sviluppare l’attrattività e il business di brand importanti che necessitano di una presenza multimediale sul mercato sardo e dell’Italia continentale.

TECHNOLOGIES è un'azienda di comunicazione multimediale a 360° fondata da Paolo Pigliacampo, attiva in tutta la Sardegna e nei centri strategici di Roma, Napoli e Milano, nel campo del giornalismo, del marketing e dello sviluppo software. In pochi anni è passata da un gruppo di pochi collaboratori a una famiglia composta da 35 professionisti della comunicazione digitale. Oggi occupa una posizione molto significativa sul mercato digitale e social media della Sardegna, con una competenza specifica nello storytelling del brand e della storia delle aziende: foto, video, articoli, grafiche, siti web, app sono solo alcuni dei servizi che compongono il puzzle della macchina comunicativa.

Paolo Pigliacampo

Jean-Paul Tréguer, è un pubblicitario ed esperto Marketing francese (ex Saatchi & Saatchi) con più di 40 anni di esperienza nella pubblicità a Parigi, dove è stato un imprenditore riconosciuto per le sue agenzie Senioragency, TVLowCost e BIG Success. Il suo gruppo è stato per tanti anni N°1 della pubblicità TV in Francia. È anche autore di 9 libri Marketing tradotti in diverse lingue. Dopo avere venduto le sue aziende in Francia, vive da 4 anni in Sardegna dove ha lanciato con sua moglie Isabelle il vino Rosé So Chic !.

Jean-Paul Tréguer

Paolo Pigliacampo, Co-CEO: “Con VistaJPT abbiamo creato un’agenzia capace di lavorare per brand ambiziosi e di grandi dimensioni, che hanno bisogno di una visione strategica, di azioni marketing forti e di campagne creative multimediali per far crescere le loro quote di mercato. Jean-Paul Tréguer ha un'esperienza unica di più di 40 anni di lavoro per centinaia di brand internazionali di tutte le categorie (Nivea, Panasonic, Toyota, Seat, MG, Segafredo, Giovanni Rana, Conforama, Subway, Krug…) e un’abitudine consolidata di creare dei piani creativi multimediali combinando TV, Radio, Stampa, Cartelloni e media digitali”.

Jean-Paul Tréguer, Co-CEO: “Ho lavorato con Technologies per sviluppare la notorietà e l’immagine del nostro brand di vino Rosé, So Chic ! e ho subito apprezzato la competenza unica e l’efficacia della squadra. Quando ho pensato di creare una nuova agenzia di comunicazione per rispondere alle domande spontanee di diverse grandi aziende sarde, ho voluto farlo con Paolo Pigliacampo. Technologies ha una competenza fantastica sui media digitali e una visione molto moderna e originale dellle attività di story-telling e di creazione di brand-content per le aziende.

VistaJPT vuole diventare il partner strategico, creativo e multimediale dei grandi brand che desiderino al loro fianco una squadra efficace e rapida”.

SCOPRI VISTAJPT

Il primo grande cliente della nuova agenzia è il concessionario di automobili ACENTRO, leader del mercato sardo, distributore di brand come FIAT, JEEP, MG, NISSAN, EVO, IVECO con 70 anni di storia nell'Isola. Dopo aver raccomandato la realizzazione di un grande sondaggio su un campione di 1000 persone in Sardegna per poter presentare i risultati nelle creazioni pubblicitarie, VistaJPT ha firmato una potente campagna multimediale iniziata negli ultimi giorni del 2023 e intitolata «Non si diventa mai Numero 1 per caso». Nel corso della campagna è stata lanciata la nuova base-line del brand Acentro «Al centro della mobilità».

Enrico Fodde, Presidente Acentro: ‘’Abbiamo deciso di lavorare con VistaJPT per la nostra strategia di comunicazione dei prossimi tre anni con l'obiettivo di dimostrare che Acentro è lo specialista della mobilità, il concessionario più competente e attrezzato per aiutare la nostra clientela privata e quella business a trovare le migliori soluzioni che corrispondono ai loro bisogni. Grazie a questa collaborazione abbiamo cominciato a sviluppare una strategia che ci permetterà di rinforzare la nostra presenza su tutti i segmenti della mobilità moderna. La campagna multimediale «N°1» ha avuto un impatto spettacolare con i clienti attuali, con i potenziali clienti futuri, con i partner e con i collaboratori.’’

