Don Bosco, attivo il servizio di cremazione per cani e gatti
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Alla Don Bosco Srl è attivo da oltre un anno il servizio Pet dedicato ai cani e ai gatti, pensato per offrire supporto alle famiglie in un momento delicato come quello della perdita di un animale d’affezione.
Il servizio è reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la possibilità di intervenire presso cliniche veterinarie o abitazioni private, garantendo assistenza in caso di necessità.
Presso gli uffici di piazza Giovanni XXIII 63 è inoltre presente uno spazio espositivo con una vasta scelta di urne dedicate agli animali domestici, per consentire ai proprietari di conservare un ricordo dei propri compagni di vita.
Don Bosco Srl assicura un servizio accurato e rispettoso, con cremazione singola di ogni animale e il rilascio, in omaggio, dell’impronta ricordo. L’azienda si occupa inoltre di tutte le pratiche burocratiche, sollevando le famiglie da ulteriori incombenze in un momento già difficile.
Un servizio rapido e affidabile che nasce, prima di tutto, da un profondo rispetto per il legame tra le persone e i loro animali.
Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco